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TIR'ın yakıt deposundan 53 kilo eroin çıktı

Osmaniye’de polis uygulama noktasında durdurulan TIR'ın yakıt deposunda 53 kilo eroin bulundu.


08 Kasım 2016 11:12

Alınan bilgiye göre, Osmaniye E-90 otoyolu Kadirli gişeleri yakınlarında bulunan polis uygulama noktasında Osmaniye ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda, 73 FE 337 plakalı TIR durduruldu. Detaylı arama yapılmak üzere emniyetin bahçesine götürülen TIR'da yapılan aramada yakıt deposuna saklanmış 53 kilo eroin bulundu. Maddi değerinin 3 milyon lira olduğu belirtilen eroinin batı illerine götürülmek üzere Hakkari'den yüklendiği belirtildi. TIR sürücüsü M.A. (26) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Kasım Karadağ


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