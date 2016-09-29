Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Eyüp Nebi Makamı kavşağında meydana geldi. Mustafa Y.’nin kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücücü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla ilk önce Viranşehir Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı

ŞANLIURFA