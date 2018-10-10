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Tırla kafa faya çarpıştı

Tırla kafa faya çarpıştı
Tırla kafa faya çarpıştı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ağrı'nın Eleşkirt ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasında bulunan Sarıcan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ve karşı yönden gelen tır henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İl Afet ve Acil Durum ekipleri sevk edildi. Ekipler hurdaya dönen otomobilde çıkarılan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kişinin cesedi Eleşkirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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