Tırla minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin kimliği belirleniyor

Sabah 07.00 sıralarında Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap Mahallesi yakınlarında sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 DH 165 plakalı tır ile 65 EN 541 plakalı minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, Z.Ç. ile S.B. de yaralanmıştı. Kazada yaralananlar ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise belirleniyor. Kazada hayatını kaybedenlerin Muzaffer Korkmaz, Cevdet Genco, Cevat Toprak, Cengiz Kokmaz ve Zübeyde Çanak olduğu belirlenirken, 3 kişinin cenazesinin ise teşhis edilemediği ve morga nakledildiği bildirildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı da normale döndü.

Engin Ertürk-Şükrü Akyüz

