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Tır’la yola çıkan CHP’li vekiller Ankara’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kamyoncuların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için İstanbul’dan yola çıktıkları tırla Ankara’ya geldi.

Tırla yola çıkan CHPli vekiller Ankarada

08 Ocak 2018 21:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında kamyoncuların sıkıntılarını dile getirmesinin ardından harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ilginç bir yolculuğa başlamıştı. Kamyoncuların sorunlarını dile getirmek için öğle saatlerinde İstanbul’dan Fuat Özbildirici’nin kullandığı 34 ZBV 54 plakalı tır ile yola çıkan Yalım ve Erdoğdu, yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonunda Ankara’ya ulaştı. Yalım, tırı parti binasının bahçesine park etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu” dedi.

Erdoğdu ve Yalım, tır sahibi Fuat Özbildirici ile birlikte kendilerini CHP Genel Merkezi’nde bekleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına çıkarak, yolculuk hakkında bilgi verdiler.

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü

 

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