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Tırların çarpışması sonucu sıkışan iki kişi yanarak can verdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesi TEM Otoyolunda iki tırın çarpışması sonucu sıkışan iki kişi yanarak can verdi.

Tırların çarpışması sonucu sıkışan iki kişi yanarak can verdi

20 Temmuz 2017 07:38

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi TEM otoyolunda İstanbul’dan Ankara İstikametine gitmekte olan 18 BC 839 plakalı sunta yüklü kamyonun ön lastiği patladı. Durumu fark eden kamyon sürücü kamyonu emniyet şeridine çektiği sırada aynı istikamete giden ve plakası öğrenilemeyen tır kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın ön kupası arkaya kadar ezildi. Ezilen kupada çarpışma sonrası yangın çıktı. Çıkan yangın hızla büyüyerek bütün tırı sardı. Durumu gören diğer sürücüler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İl merkezi ve ilçelerden çok sayıda olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Tır yangını söndürülmesinin ardından tırın içinde sıkışan iki kişi yanarak can verdiği ortaya çıktı.

Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapandı. 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan otoyol tırlar yol kenarına alındıktan sonra açıldı. Ölen kişilerin kimlikleri henüz belirlenemezken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

Ali Yıldırım - Remzi Şimşek 


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