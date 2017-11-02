Tırnak batmasında uygulanan yanlış yöntemlere dikkat

Bütün yükümüzü taşıyan ve vücut estetiğinin de bir parçası olan ayaklarımızın sağlıklı olması ve güzel gözükmesi için önemli unsurlardan birisi sağlıklı ve bakımlı tırnaklardır. En çok ayak başparmaklarında ortaya çıkan ve son derece acı veren tırnak batıkları yaşam kalitenizi olumsuz etkiler. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın tırnak batmasının nedenleri, yanlış uygulamalar ve doğru çözümleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Tırnak batıklarında meydana gelen ağrıların günlük ve iş yaşamında aksamalara yol açarak kişinin yaşam kalitesini ciddi boyutta etkilediğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, tırnak batmasının sebeplerini şöyle sıraladı:

“Yanlış ayakkabı seçimi; sivri uçlu tırnaklara basınç yapan ve onları sıkan ayakkabılar giymek tırnaklarda batık gelişimini kolaylaştırır.

Tırnak mantarı gibi bazı tırnak hastalıklarının tırnakta oluşturduğu şekil bozuklukları ve tırnakta kalınlaşmalar.

Tırnakların hatalı ve çok dibinden yuvarlak içe kıvrık kesilmesi

Ayağa dışarıdan gelen darbeler. Özellikle sporcularda sık karşılaşılır.

Gebelik döneminde de ayakta oluşan ödem ve şişlik ve ani kilo alımı”.

Tırnak batıklarında meydana gelen ağrının bazen çok şiddetli olabileceğini ifade eden Dr. Aydın, “Gece uyurken yorgan ya da battaniyenin teması bile rahatsız edebilir. Kadınlarda ağırının yanı sıra estetik görünümü de bozduğu için istenen ayakkabının giyilmesine engel olur, hatta ayakkabı giyilmesine dahi engel olacak boyuta ulaşabilir. Aynı zamanda batık tırnak, tırnak yatağında enfeksiyon gelişimine ve tırnaklarda daha kolay mantar oluşumuna da zemin hazırlar. Batıkla beraber gelişen bakteriyel ve mantar enfeksiyonunun da tedavisi batık tedavi edilmedikçe zorlaşır" diye konuştu.

Tırnak batığı tedavisinde uygulanan yanlış yöntemler

"Batık durumlarında hastaların ilk başvurusu genellikle kuaförlerdir. Ancak tırnak batığı tedavisinde çok sayıda sonuç vermeyen ve yanlış tedavi yöntemi uygulanır" diyen Dr. Aydın, yanlış yöntemlerden bahsederek, “Pedikürle batık tırnağın baskı yapan kısmının kesilmesi. Bu geçici olarak sadece ağrıyı dindirir. Batık tırnağı kesinlikle tedavi etmez. Ancak çok sayıda hasta bu yöntemle çare arayarak uzun yıllar ağrıyla baş etmeye çalışır. Çeşitli merkezlerde uygulanan ılık kompresler, pamuk veya tel sistemi ile yatağın genişletilmeye çalışılması. Tırnağın bütün olarak çekilmesi. Bütün olarak çekilen tırnak maalesef aynı şekilde batık olarak geri çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

"Kesin ve kalıcı çözüm son derece basit ve efektif"

Dr. Ayfer Aydın, kesin ve kalıcı çözümün son derece basit ve efektif olduğunu belirterek, "Sadece batık olan kısmın; batığı oluşturan kök kısmı ile çıkarılması sonucu sorun kesin ve kalıcı bir şekilde çözümlenir. İşleme; tedavi edilecek batık kısmın lokal anestezi ile uyuşturulması ile başlanır. Uyuşma tamamlandıktan sonra batık kısım tırnak yatağı ile birlikte ince bir şerit halinde çıkarılır. Sadece batığı oluşturan ve onu uzatan yatak yani kök kısım özel bir aletle törpülenir. Böylece batığın tekrarlaması önlenmiş ve batık tırnak tedavisi tamamlanmış olur" dedi.

"İşlem sonrasında herhangi bir istirahat dönemi gerekli değildir"

İşlem sonrasında herhangi bir istirahat döneminin gerekli olmadığına vurgu yapan Dr. Aydın, şöyle konuştu: "İşlem sonrasında herhangi bir istirahat dönemi gerekli değildir, aksine hasta batık olan kısım artık çıkarıldığı için çok rahatlamıştır ve işlem sonrasında hemen ayağa kalkıp günlük yaşamına ve iş hayatına dönebilir. Oluşabilecek enfeksiyon gelişim riskini önlemek için gerek görülürse kısa süreli sistemik antibiyotik veya topikal olarak uygulanabilecek antibiyotikli kremlerle tedavi tamamlanmış, hasta kesin olarak sağlığına kavuşmuş olur".