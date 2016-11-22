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Tırnakçılık yöntemiyle marketten 800 TL çaldılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir markete gelen şahıslar dolar bozdurma bahanesiyle tırnakçılık diye tabir edilen yöntemle kasadan 800 TL çaldı. Hırsızların kasadan para çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tırnakçılık yöntemiyle marketten 800 TL çaldılar

22 Kasım 2016 13:45

Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Sultan Orhan mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 3 şahıs markete geldi. Şahıslardan biri marketin önünde beklerken 2’si içeri girerek kasaya doğru yöneldi. Kasaya gelen şahıslar dolar bozdurmak istediklerini kasiyere söyledikten sonra kasiyer kasadan para çıkarıp saymaya başladı. Kasiyer paraları sayarken dolar bozdurmak isteyen şahıs, kasiyerin elindeki paraları 2 kere almak istemesine rağmen kasiyer paraları vermedi. 3. denemede başarılı olan şahıs yüklü miktarda parayı eline alarak saydıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle 800 TL’yi hızlı bir şekilde avucuna gizleyip paranın geri kalanını kasiyere teslim etti.
Akşam market kapandıktan sonra yapılan sayım sırasında kasadan açık çıkmasıyla anlaşılan olay sonrası yapılan inceleme de yaşanan olay ortaya çıktı. Olay günü yaşananları anlatan market sahibi İhsan İrtegün, “Marketimiz açıkken 3 tane yabancı şahıs geldi. Bu şahıslar alışveriş bahanesiyle kasalara geliyorlar. Ama tabi hiç ürün almıyorlar. Biz bunu kamera kayıtlarında akşam fark ediyoruz. Hiç ürün alamdan bizim kasiyerlerimizin yanına yaklaşarak dolar bozdurma bahanesiyle kasadaki paraları kasiyerlerin ellerinden zorla alarak paralara bakma bahanesiyle tırnakçılık yöntemiyle 800 TL paramızı gasp edip buradan kaçıyorlar. Şahıslarla ilgili şikayetimiz oldu. Suç duyusunda bulunduk. Şuan haber bekliyoruz. Şahıslardan kesinlikle şikayetçiyiz” dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaan Kızıl 

 

Etiketler: Kocaeli, tırnakçılık


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