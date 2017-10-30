Tiroid probleminiz yoksa iyotlu tuz tercih edin!

İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliği sebebi olabilir

İyotun tiroid hormonlarının üretimi için mutlak ve gerekli bir mineral olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, iyot eksikliğinde tiroid hormon sentezi bozukluğuna bağlı guatr, büyüme ve gelişme geriliği ile mental fonksiyonlarda azalma görüldüğünü belirtti. İyot eksikliğinin aynı zamanda kilo kontrolü sağlanamaması gibi birçok hastalığa da neden olabileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci şöyle devam etti: “Günlük iyot ihtiyacı 150 mikrogram/gün’dür. Fakat gebelik ve emzirme döneminde günlük ihtiyaç 250 mikrogram/gün’e kadar çıkmaktadır. Bu nedenle gebelik ve emzirme döneminde anne ve bebek sağlığı açısından özellikle varsa eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekir. Önceleri iyot eksikliği oldukça yaygın bir sorun iken 2000’li yıllarda iyotlu tuz kullanımının yaygınlaşması ile eksikliği günümüzde çok daha az görülmektedir.”

Balık ve kabuklu deniz ürünleri en iyi iyot kaynakları

İyotlu tuz kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile kişilerin vücutlarında iyot eksikliğine günümüzde çok rastlanmadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, uzmanlar tarafından iyotlu rafine tuz kullanımının önerildiğini belirtti. Tiroid bezi normalden fazla hormon salgılayan hastalara ise fazla iyot tüketiminin önerilmediğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, iyot eksikliğinin özellikle çocukluk, gebelik ve emzirme dönemlerinde çok daha fazla önem arz ettiğini ve bu dönemlerde mutlaka yeterince iyot tüketiminin sağlanması gerektiğini belirtti. En iyi iyot kaynaklarının balık ve kabuklu deniz ürünlerinde olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, ayni zamanda özellikle ton balığı, mezgit, derin deniz ve soğuk su balıklarında da yoğun iyot bulunduğunu belirtti.

“Ülkemizde günlük ortalama 18 gram olan tuz tüketimi mutlaka azaltılmalıdır”

Et, süt, yumurta ve baklagillerin de iyot içerdiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, bu gıdaların iyot içeriklerinin bölgesel farklılıklar gösterdiğini belirtti. Ülkemizdeki iyot tüketimi ile ilgili de bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz toprakları iyot açısından yetersiz olduğundan, sofra tuzlarının iyotla desteklenmiş olması gerekli ve önemlidir. Fakat bu fazlaca tuz tüketilmesi gerektiği anlamına gelmemelidir. Ülkemizde günlük ortalama 18gr olan tuz tüketimi mutlaka azaltılmalıdır. Ayrıca fazlaca tuz tüketmek ya da iyottan zengin gıdaları fazlaca tüketmek iyot zehirlenmesine yol açmamaktadır.”

