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Tırpanlı tır şoförü dehşeti

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir tır şoförü tartıştığı başka bir tır şoförünün üzerine tırpanla yürüdü. Yaşanan olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tırpanlı tır şoförü dehşeti

20 Nisan 2018 23:06
Tırpanlı tır şoförü dehşeti - Tıkla İzle

Olay, Harmandalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır şoförü sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, ellerine levye alan tır şoförleri birbirine girdi. Bu sırada, kavgayı gören bir vatandaş araya girerek iki şoförü ayırdı. Fakat sinirlerine hakim olamayan tır şoförü yol kenarında ot biçen bir işçinin tırpanını alarak, tartıştığı diğer şoförün üzerine yürüdü.

Yaşanan bu olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı ayıran vatandaş tarafından sakinleştirilen tır şoförleri, olay yerinden uzaklaştı. Kavga burada son bulurken, yaşanan olayın görüntüsü sosyal medya platformlarında gündem oldu. Tır şoförünün tartıştığı diğer şoförün üzerine tırpanla yürümesi görenleri ürküttü.  

Halil İbrahim Karabıyık

 

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