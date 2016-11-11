27-29 Eylül tarihlerinde 3 gün süren etkinlik boyunca Tissue World İstanbul 2016, toplam bin 602 temizlik kağıdı firmasını ağırladı. Katılımcıların yüzde 67'sinin yerel Türkiye temizlik kağıdı sektörü oyuncularından oluştuğu fuar ayrıca İngiltere, İtalya, Hindistan, BAE, ABD, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Fas, Cezayir, İran, Rusya ve Mısır gibi dünya çapında 64 ülkeden ziyaretçiler çekerek güçlü uluslararası destek ve ilgi gördü.

Katılımcılar fuar deneyimlerine ilişkin hem ziyaretçi düzeyinde hem de yüksek kaliteli konferans oturumlarıyla yüksek ölçüde memnuniyetlerini dile getirdi. ICM Makina Müdürü Devrim Deniz "Bu fuarda özellikle Orta Doğu Bölgesinden ve bir nebze de Rusya'dan yeni bağlantılar kurduk." yorumunda bulundu.

Fuarın yanı sıra Tissue World İstanbul ayrıca bir konferansa ev sahipliği yaptı. Sektör uzmanları 1,5 gün boyunca düzenlenen konferansta oturumlar boyunca en yeni sektörel ve ekonomik bulgularını paylaştı.

