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Titi: 'Türk futbolunun gelişmesi için önemli bir fırsat'

Bursaspor’un Brezilyalı stoperi Titi, yabancı oyuncu sınırlaması tartışmalarını değerlendirdi. Deneyimli oyuncu, “Ben yabancı oyuncuların ya da yabancı hocaların gelmesini önemli bir fırsat olarak görüyorum. Türk futbolunun gelişmesi için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Titi: Türk futbolunun gelişmesi için önemli bir fırsat

10 Kasım 2017 15:00
Titi: 'Türk futbolunun gelişmesi için önemli bir fırsat' - Tıkla İzle

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da, Brezilyalı defans oyuncusu Titi, öğle saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lige verilen aranın kendileri için güzel bir mola olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, “Bence bizim için güzel bir mola çünkü şu anda enerjimizi geri topluyoruz. Aynı zamanda milli takımlarını temsil eden oyuncularla da gurur duyuyoruz. Şu anda önemli bir dönem aynı zamanda, çalışmalarımızın karşılığını alabilmek için. Bence her hafta, takım olarak gelişmek için bir fırsat. Geçen hafta beraberlikte iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha iyi bir durumda ve daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama her takım olarak en iyisini vermeye, daha yukarılara gelmeye çalışıyoruz” dedi.

“Türk futbolunun gelişmesi için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum”

Yabancı oyuncu sınırlamasına ilişkin soruları yanıtlayan Titi, “Ben yabancı oyuncuların gelmesini ya da yabancı hocaların gelmesini, ki şu anda bizim hocamız da bir yabancı ve önemli bir fırsat olarak görüyorum. Yeni bir kültür tanımak yeni bir dil tanımak, yeni bir çalışma tarzı tanımak açısından herkes için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Aynı zamanda Türk oyuncular da bu fırsattan yararlanıp daha fazla kendilerini geliştirebilirler ve Türk futbolunun gelişmesi için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Ertuğrul inanılmaz bir oyuncu”

Genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile ilgili sorulan sorulara ise tecrübeli stoper, “Ertuğrul iyi bir çocuk, çocuk da demek istemiyorum aslında çünkü şimdiden çok tecrübeli bir oyuncu. Çok büyük bir potansiyele sahip ve doğru yolda olduğuna inanıyorum. Şu anda ümit milli takımda da bizi temsil etmesinden dolayı gurur duyuyorum. İnanılmaz potansiyeli olan, inanılmaz bir oyuncu” şeklinde konuştu. 

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor, titi

 

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