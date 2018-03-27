TİVİBUSPOR İZLE: İspanya Arjantin canlı, İspanya Arjantin maç kaç kaç ?

İspanya-Arjantin Bu yaz Dünya Kupası'nda mücadele edecek iki takım zorlu sınavda kendilerini deneme imkanı bulacak. Bir yanda Pique, Thiago, Iniesta, Ramos, Costa'lı İspanya, diğer yanda ise Messi, Zabaleta, Di Maria, Higuain, Agüero ve Dybala'lı Arjantin. Mücadele ile ilgili tüm bilgiler ise bu haberde yer alıyor.

İspanya-Arjantin maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İspanya hazırlık maçında Arjantin'i konuk edecek. Bu akşam TSİ 22.30'da oynanacak İspanya-Arjantin maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

İspanya Milli Takımı kadrosu

Kaleci: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (Napoli)

Defans: Gerard Pique (Barcelona), Sergi Ramos (Real Madrid), Nacho Fernandez (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Marcos Alonso (Chelsea), Daniel Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Alvaro Odriozola (Real Sociedad)

Orta saha: Rodri (Villareal), Saul Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), Andres Iniesta (Barcelona), Dani Parejo (Valencia), Isco (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid)

Forvet: Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo (Valencia)

Arjantin Milli Takımı kadrosu

Kaleciler: Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres), Willy Caballero (Chelsea)

Defans: Nicolas Otamendi (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Ramiro Funes Mori (Everton) Federico Fazio (Roma), Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolas Tagliafico (Ajax), Fabricio Bustos (Independiente)

Orta saha: Leandro Parades (Zenit St. Petersburg), Lucas Biglia (Milan), Javier Mascherano (Hebei China Fortuna), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Ever Banega (Sevilla), Pablo Perez (Boca Juniors), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Diego Perotti (Roma), Angel Correa (Atletico Madrid), Angel Di Maria

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristian Pavon (Boca Juniors), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Lautaro Martinez (Racing Club)