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Tiyatro oyunuyla kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekildi

İzmir ‘de anaokulu öğretmenleri, kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için yazdığı 'Kına Yakın, bazı geceler ölümcüldür' adlı tiyatro oyununu sahnelendi. Öğretmenler Türkiye’de katledilen 50 kadının hikayesini canlandırdı.

Tiyatro oyunuyla kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekildi

12 Mart 2018 09:51
Tiyatro oyunuyla kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekildi - Tıkla İzle

Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda Lugo Kids Eğitim Kurumları, İzmir İş Dünyası Derneği ve Uluslararası Stratejik Analiz Yönetişim İnnovasyon Düşünce Derneği (USAYİD) ortaklığıyla kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi. Ülkemizde yaşanmış olan olaylardan ilham alan 'Kına Yakın, bazı geceler ölümcüldür' adlı oyunda Özgecan Aslan’dan Münevver Karabulut’a kadar pek çok kadının hayatı canlandırıldı. Oyunu öğrenci, veli ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 200 kişi izledi.

Özgecan Aslan’dan Münevver Karabulut’a

Oyun, İstiklal Marşı ve Atatürk ile tüm şehitlere saygı duruşuyla başladı. Oyunun tüm Türkiye'ye yayılarak farklı illerde de sahnelenmesinin istediklerini söyleyen Lugo Kids Eğitim Kurumları Kurucusu Canan Tiryakigil, "Yıllardır ülkemizde kadına şiddet hatta daha ciddi boyutlara gelip çocuklara da şiddet uygulanıyor. Biz Logo Kids Anaokulu olarak kadına şiddete ve çocuk istismarına son verilmesi için bir farkındalık yaratmaya karar verdik. Bunun içinde hocamız Derya Tüzen ‘Bir oyun yazarak oynamak ister misiniz’ diye bize getirdi. Biz de seve seve kabul ettik. Oyunu oynayanların tamamı anaokulumuzun öğretmenleri ve oyun tamamen gerçek yaşanmış hikayelerden alınmıştır" dedi.

Oyunun yazarı ve senaristi Derya Tüzün ise Türkiye’de katledilmiş birçok kadından 50’sini öğretmenlerin canlandırdığı belirterek, kadına karşı şiddetin durması için mücadelelerin süreceğini ifade etti.
 

Etiketler: anaokulu öğretmenleri, çocuk istismarı, İzmir, kadına şiddet, lugo kids eğitim kurumları, tiyatro

 

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