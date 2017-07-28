Tiyatrocu Sermiyan Midyat, Didimlileri güldürdü

Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşen gösteriden Tiyatrocu, Oyuncu ve Yönetmen Sermiyan Midyat kendi gösterisi olan “Sermiyan Midnight” adlı oyunla Didimlilere hoş vakitler yaşattı. Biletli olarak gerçekleşen etkinliğe Didimliler büyük ilgi gösterirken, geçtiğimiz günlerde kolu kırılan Midyat Didim’e gelerek gösterisini sahneledi.

Oyun öncesinde ise oyuna sponsor desteği sağlayan firma ve şahıslara Didim Halk Tiyatrosu Kurucusu Oyuncu Emrah Çamdereli tarafından teşekkür edildi.

Hüseyin Çalışkan