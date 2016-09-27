TKBL Federasyon Kupası Eleme Turu karşılaşmaları, bu yıl Edremit ilçe merkezi ve Güre Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu, Edremit Belediyesi’nin de katkılarıyla, Altınoluk Mahallesi’ndeki tarihi Abdullah Efendi Konağı'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Federasyon Kupası Eleme Maçları’na katılacak olan tüm takımların yetkililerinin de katıldığı toplantıda konuşan TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş, spora verdiği desteklerden dolayı Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’ya teşekkür etti. Özgümüş, “Öncelikle, Edremit Belediye Başkanı olan ve bizim gönlümüzde basketbolun en değerli şahısları arasında yeri olan başkan Kamil Saka’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Edremit bölgesi bu karşılaşmaların yapılabilmesi için çok müsait bir yerdir. Bölgemizde konaklama sıkıntısı yok ve ulaşım çok kolay. Statümüzde 5’er takımdan oluşan 4 gurubumuz var. Her gün Edremit ve Güre’de maçlar gerçekleştirilecek. Cuma günü dışında her gün yapılacak olan maçlarımıza bölge halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ise spora ve özellikle basketbola yıllardır önem gösterdiklerini ifade ederek, müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar diledi. Başkan Saka, “TKBL Federasyon Kupası Eleme Turu karşılaşmalarının ilçemizde gerçekleştirilmesi bölgemiz açısından çok önemlidir. Yaz turizminin sona ermesiyle birlikte boşalan otellerimiz yeniden doldu. Bizler de kendilerine imkanlarımız dahilinde kolaylıklar sağlamaya çalışmaktayız. Umarız, sakatlanma olmadan, dostluk içerisinde güzel maçlar izleriz. Tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Edremit İlçe Spor Müdürü Metin Bilge, Burhaniye Spor İl Müdürü Sabri Pekçan, Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert, TBF yetkilileri, takımların antrenör ve kaptanları ile çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. Toplantının sonunda, katılımcılara konağın bahçesinde ikramlarda bulunuldu. Edremit ilçesinin turistik alanlarını ilk kez gezen oyuncular, bölgeyi çok beğendiklerini söyleyerek, federasyona ve Edremit Belediyesi’ne teşekkür etti.

Müjgan Özbek