TKDK, 19 Mayıs'ta 18 projeye destek verdi

19 Mayıs Belediyesi konferans salonunda yapılan toplantı’da 19 Mayıs Belediyesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD Programı hibe destekleri hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. TKDK Samsun Koordinatörü Dr. Bülent Turan, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD programı kapsamında, 19 Mayıs ilçesinde bugüne kadar 9 adet etlik piliç tesisi, 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet su ürünleri işleme tesisi, 4 adet aromatik bitki traktör projesi, 1 adet serada fide üretim tesisi, 2 adet turizm projesi hibe kapsamında desteklenmiş ve toplam yatırım değeri 21 milyon 700 bin TL olan 18 adet projeye toplam 8 milyon 900 bin TL hibe verilmiştir. Kısa bir süre içerisinde IPARD II Programı kapsamında üçüncü çağrı dönemi başvuru çağrı dönemi başlayacaktır. Bu kapsamda hayvancılık sektöründe süt üreten işletmeler, et üreten işletmeler, diğer sektörlerde ise tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi üreticiliği, mantar üretimi, arıcılık, el sanatları, katma değerli ürünler, kültür balıkçılığı, yeme-içme tesisleri ile konaklama tesisleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ile makine parkları hibe desteğinden yararlanacaklardır. TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü olarak tüm halkımızı bu desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

TKDK İl Koordinatörlüğü uzmanı Tolga Özongan tarafından katılımcılara projeler hakkında bilgiler verildi.



Ahmet Şükrü Uluçay

