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TKÜUGD: Askerlerimiz Kifeyir'de şehit edildi

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD), askerlerimize yönelik gerçekleşen hava saldırısının, DEAŞ’ın kontrol alanına sınır olan Bab’ın kuzey batısında yer alan Hazvan köyü yanındaki Kifeyir mezrası olduğunu açıkladı.

TKÜUGD: Askerlerimiz Kifeyirde şehit edildi

24 Kasım 2016 14:11

TKÜUGD Başkanı Güngör Yavuzaslan, "Fırat Kalkanı Operasyonun TSK birliğine karşı gerçekleşen hava saldırısı Suriye’nin Bab bölgesinin kuzeybatısındaki Hazvan Köyü yanındaki Kifeyir mezrasında gerçekleşmiştir. Şehitlerimize başsağlığı dilerken yaralılarımıza şifa diliyoruz’’dedi.
Yavuzaslan, ’’Suriye’de rejime bağlı uçakların gece nokta atışı yapacak yeteneği kısıtlıdır. TSK birliğine karşı yapılan saldırıda bölgede uçuş yapan diğer Rus ve ABD hava unsurlarının geceki hava harekatları da dikkate alınmalıdır’’ dedi.
 

Etiketler: TKÜUGD


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