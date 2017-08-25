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TKÜUGD Başkanı Yavuzaslan: 'Kırım'da ezanlar susmaya başladı'

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan, Kırım’ın Karasupazar bölgesinde ezan kısıtlamasına gidildiğini belirtti.

TKÜUGD Başkanı Yavuzaslan: Kırımda ezanlar susmaya başladı

25 Ağustos 2017 14:27

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, Kırım üyelerine dayandırdığı açıklamasında, “Kırım'ın en çok Kırım Türkü’nün yaşadığı bölgelerinden biri olan Karasupazar’ın merkezinde bulunan büyük camide, Belogorsk (Karasupazar) yerli idaresi tarafından 18 ağustos tarihinde, sabah ve yatsı namazlarının ezan sesleri kısılarak okunması kararı alındı. Cami civarında yaşayan Hıristiyanların ezan sesi rahatsız ettiği için bu kararı aldıklarını açıkladılar. Bu karar, ileriki dönemlerde başka bölgelerdeki yerli idareleri de böyle kısıtlama uygulamalarına başlayacaklar” dedi. 

Akif Yaman

Etiketler: Kırım


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