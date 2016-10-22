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TKÜUGD: “PKK'lı teröristler Kerkük’e girdi”

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) PKK’lı teröristlerin Kerkük’e girdiğini açıkladı. Kerkük Sesi Gazetesi ise PKK'lı teröristlerin fotoğraflarını yayınladı.

TKÜUGD: “PKKlı teröristler Kerküke girdi”
TKÜUGD: “PKK'lı teröristler Kerkük’e girdi” - Foto Galeri

22 Ekim 2016 10:25

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, PKK’lı teröristlerin Kerkük’e girdiğini açıkladı. TKÜUGD Başkanı ve Kerkük Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan, 21 Ekim günü PKK'lı teröristlerin başta Kerkük Kalesi olmak üzere kente girdiklerini kaydetti. Yavuzaslan, "21 Ekim günü sabaha karşı DEAŞ militanlarının kente saldırması üzerine oluşan kaos ortamından faydalanan PKK'lı teröristler kente girdi. Başta Kerkük Kalesi olmak üzere birçok kritik noktada peşmergenin izin vermesiyle PKK’lı militanlar konuşlandı" ifadelerini kullandı. Yavuzaslan, Irak'ta DEAŞ’e karşı mücadelede PKK'lıların yer almasının örgütü legalleştirme için yapıldığını söyledi. TKÜUGD, bazı medya organlarında PKK'lılarla ilgili haberlerde örgüt üyeleri için bilinçli olarak kampanya yürütüldüğünü açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada, "Son günlerde Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la mücadele sırasında PKK'lı teröristlerin haberleri yürütülen kampanya ile taraflı yapılmaktadır. Terör örgütü üyelerinin foto ve görüntüleri sözde teröre karşı mücadele eden savaşçılar algısı oluşacak şekilde yapılmaktadır" denildi. 

Etiketler: DAEŞ, Kerkük, pkk


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