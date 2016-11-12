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TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi belirleme yöntemi değişti

Türk Lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarını belirleme yöntemi değişti.

TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi belirleme yöntemi değişti

12 Kasım 2016 10:28

Konuya ilişkin Merkez Bankasından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Finansal kuruluşlar tarafından Bankamız nezdinde Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarının belirlenme yöntemi değiştirilmiştir. Buna göre, zorunlu karşılıkların Türk lirası olarak tutulan kısmına yeni yöntem ile ödenecek faize/nemaya ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
i) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren üç ayda bir ödenecek faiz/nema oranı Bankamız bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 400 baz puan eksiği olarak belirlenecektir.
ii) Zorunlu karşılıkların Türk lirası cinsinden tesis edilen kısmına faiz/nema ödemesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren üç ayda bir Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonunu izleyen ilk iş gününde yapılacaktır.
iii) Bu çerçevede, 1 Ocak 2017’den başlayan zorunlu karşılık tesis dönemleri için ilk faiz/nema ödemesi 3 Nisan 2017’de yapılacaktır."
 

Etiketler: merkez bankası


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