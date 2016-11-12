Konuya ilişkin Merkez Bankasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Finansal kuruluşlar tarafından Bankamız nezdinde Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarının belirlenme yöntemi değiştirilmiştir. Buna göre, zorunlu karşılıkların Türk lirası olarak tutulan kısmına yeni yöntem ile ödenecek faize/nemaya ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

i) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren üç ayda bir ödenecek faiz/nema oranı Bankamız bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 400 baz puan eksiği olarak belirlenecektir.

ii) Zorunlu karşılıkların Türk lirası cinsinden tesis edilen kısmına faiz/nema ödemesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren üç ayda bir Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonunu izleyen ilk iş gününde yapılacaktır.

iii) Bu çerçevede, 1 Ocak 2017’den başlayan zorunlu karşılık tesis dönemleri için ilk faiz/nema ödemesi 3 Nisan 2017’de yapılacaktır."

