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TL’ye bir destek de AK Partili vekilden

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dolarları bozdurun’ çağırısının ardından şirketinin tüm ticari satışlarının bundan sonra TL ile yapacağını açıkladı.


06 Aralık 2016 23:01

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, şirketinin tüm ticari satışlarını bundan sonra Türk lirası üzerinden gerçekleştirme kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinde duyuran Şahin Tin, Cumhurbaşkanının uluslararası güçlerin ekonomik darbe planına karşı yaptığı seferberlik çağrısına milli iş adamı olarak destek verdiğini kaydetti. Tin, “Karınca misali biz de, samimi bir gayretle dövizi milli paramız Türk Lirası’na çeviriyoruz. Şirketimiz tüm ticari satışlarını milli değerimiz olan ‘Türk Lirası’ üzerinden gerçekleştirme kararı aldık. Milli duruşumuzu yıkmak için ellerindeki tüm ekonomik silahlarla ülkemize saldıranlar, kazdıkları kuyuya düşeceklerdir” dedi. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: ak parti, destek, tl


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