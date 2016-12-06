AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, şirketinin tüm ticari satışlarını bundan sonra Türk lirası üzerinden gerçekleştirme kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinde duyuran Şahin Tin, Cumhurbaşkanının uluslararası güçlerin ekonomik darbe planına karşı yaptığı seferberlik çağrısına milli iş adamı olarak destek verdiğini kaydetti. Tin, “Karınca misali biz de, samimi bir gayretle dövizi milli paramız Türk Lirası’na çeviriyoruz. Şirketimiz tüm ticari satışlarını milli değerimiz olan ‘Türk Lirası’ üzerinden gerçekleştirme kararı aldık. Milli duruşumuzu yıkmak için ellerindeki tüm ekonomik silahlarla ülkemize saldıranlar, kazdıkları kuyuya düşeceklerdir” dedi.

Medeni Topaloğlu

