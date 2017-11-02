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T.M. Akhisarspor, 3 oyuncusunun sözleşmesini uzatacak

Süper Lig’de geride kalan 10 haftalık periyotta 17 puan toplayan Teleset Mobilya Akhisarspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 3 futbolcuyla şimdiden masaya oturmaya hazırlanıyor.

T.M. Akhisarspor, 3 oyuncusunun sözleşmesini uzatacak

02 Kasım 2017 12:53

T.M. Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki bakım nedeniyle çalışmalarını Akhisar Belediye İlçe Stadyumu'nda yaptı. Akhisarspor’da 3 haftadır takımda yer almayan, dizindeki sakatlığı devam eden ve takımdan ayrı çalışan Olcan Adın'ın Alanya maçında da sahada olmayacağı öğrenildi. Yeşil-siyahlılarda Olcan Adın dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk hedeflerinin takımın iskelet kadrosunda yer alan ve özellikle teknik heyetinde mutlaka takımda görmeyi istediği 3 isimle ilk görüşmeyi yaptıklarını ifade etti. Başkan Eryüksel, “Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik ve Aykut Çeviker kendileri gelecek sezonlar bizimle devam etmek istediklerini bildirdiler. Biz de menajerleri aracılığıyla ilk tekliflerimizi sunduk. Eğer anlaşma sağlanırsa devre arasında masaya oturup sözleşmelerini uzatacağız” dedi. 

Barış Gezici
 

Etiketler: Akhisarspor

 

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