T.M. Akhisarspor, Seleznyov’u kadrosuna kattı

T.M. Akhisarspor, Karabükspor ile yollarını ayıran Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübe imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 32 yaşındaki yıldız futbolcu, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye’de ilk önce Karabük’e gelmiştim, kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Hocamızın ne istediğini biliyorum, daha önce çok iyi bir oyuncuydu kendisi. Başkanın da çok iyi biri olduğunu duydum herkesten. Kendisi bana çok yardımcı oldu bu transferde. Her zaman gülümsüyor, çok sıcakkanlılar” ifadelerini kullandı.

Türkiye ligini değerlendiren Ukraynalı forvet Seleznyov, "Türkiye’de iyi bir seyirci topluluğu ve futbola büyük bir ilgi var. Her maç benim için ayrı bir adrenalin ve atmosfer oluyor” şeklinde konuştu.

Futbola Shaktar Donetsk akademi takımında başlayan Seleznyov ardından Arsenal Kiev, Shaktar Donetsk, Dnipro ve Kardemir Karabükspor formalarını giydi.

Ukraynalı futbolcu T.M. Akhisarspor’da 21 numaralı formayı giyecek. Ayrıca Seleznyov, Karabükspor formasıyla 33 resmi maçta 8 gol atma başarısı göstermişti. Kariyeri boyunca 343 maça çıkan oyuncu 147 kez ağları havalandırırken 34 golün de pasını verdi. Ukrayna Milli Takım forması da giyen Selezynov milli takımda 54 maçta 11 gol kaydetti. Ukraynalı golcünün adı sezon başında Galatasaray'la da anılmıştı.

Başkan Eryılmaz: "Transferler devam edecek"

İmza töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ise, “Takımdan Hora ile Emnes’e kulüp bulmalarını söyledik. Kampa katılmayacaklar. Onların yerine Seleznyov ile başladık, inşallah başarılı olacak. Kendini ispat etmiş bir oyuncu. 7 tane kupa kaldırmış. 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Şehrimize, takımımıza ve kulübümüze hayırlısı olsun. Transfer devam edecek, 1 yada 2 oyuncu alacağız. 1. ve 2. bölgeye takviye yapacağız, olursa bir de kanat oyuncusu alacağız” dedi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Süleyman İşçi ve Zekeriya Güneş de katıldı.

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