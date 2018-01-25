T.M Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Belediye stadında çalıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleri ile Akhisar Belediyesi tarafından yaptırılan yaklaşık 13 bin kişilik stadyuma ilk defa ayak basan yeşil-siyahlı futbolcular stadyumu ve saha zeminini çok beğendiklerini ifade ettiler.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Teknik Direktör Okan Buruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kendi stadımızda muhteşem bir seyircinin önüne çıkacağımız için çok heyecanlıyız. Çünkü kendi şehrinde ve kendi stadında maç oynamaya hasret uzun yıllardır bu stadın hayalini kuran bir taraftar grubu var. Onlar ne kadar heyecanlıysa bizde o heyecanı yaşıyoruz. İlk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor’un muhteşem bir atmosfer yaşatacağı bütün takımlara buraya gelirken korku salacak bir stat ve taraftar olacak. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Antalyaspor’un hücum hattının tehlikeli oyunculardan oluştuğuna dikkat çeken Buruk, “Geçtiğimiz haftaki Sivas maçının bizim için büyük önemi vardı. Puan alma ve kendi sahamızda oynayacağımız ilk maç öncesi buraya moralli bir şekilde gelmek istiyorduk. Maçın sonucuna baktığımızda 10 kişi ile aldığımız 1 puan bizim için moral oldu. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Antalyaspor, geniş bir kadroya sahip. Hamza hoca ile tekrar yükselişe geçmeye çalışan bir takım. Beşiktaş maçında iyi oynadıkları bölümler vardı. Maçı da kazanabilirlerdi, hücum hattında etkili silahları olan çok çabuk rakip kaleye giden sonlandırması iyi olan bir takım ile oynayacağız. Uzun zamandır kazanamadığımız bir ligde kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak ama elimizden gelenin en fazlasını yapıp takımımıza ve taraftarımıza yakışır bir şekilde mücadele edip zorlu dönemden bir an önce kurtulmak istiyoruz” dedi.

Hücum bölgesine 1 oyuncu takviye etmek istediklerini belirten Buruk, “3 tane oyuncu kadromuza katıldı. 3 oyuncu ayrıldı, 1 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Bu biraz daha ön tarafta bize katkı verecek güç katacak bir oyuncu istiyoruz. Hem hücum hattında destek olacak, hemde kanatlarda oynayabilecek bir profil bulabilirsek kadromuza katacağız. Yarıştığımız takımlar büyük transferler yapıyorlar, 1 oyuncu daha alarak kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan Kadir Keleş dışında tam kadro çalışan yeşil-siyahlılar düz koşu ile başladıkları antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Barış Gezici

