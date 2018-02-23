TMO duyurdu: 'Kabuklu Fındık satışlarımız başlamıştır'

TMO'dan yapılan açıklamada, TMO'nin, fındık üreticilerinin ürünlerini makul fiyatla satması ve piyasalardaki istikrarın sağlanması amacıyla yoğun gayret göstererek; 11 İl'de, 46 noktada, randevu verilen 100 bin üreticinin yüzde 75'inden 138 bin ton fındık satın almış ve karşılığında 1,3 milyar TL ödediği belirtilerek, "Bugüne kadar piyasalar yakından takip edilmiş olup stoklarımız talep oluncaya kadar satışa açılmamıştır. Gelinen noktada ise; fındık ihracatının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 fazla olması, iç piyasa tüketimindeki artış ve stok göz önüne alındığında stoklarımızdaki fındığa ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

Satış fiyatları

Bu doğrultuda, stoklarımızda bulunan kabuklu fındıklar (Giresun Şube stoklarındaki Giresun Kalite ELÜS ve Derince Şube stoklarındaki Levant Kalite hariç) yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre peşin bedel mukabilinde KDV hariç olmak üzere;Giresun kalite kabuklu fındıklar için ; 12,50 TL/kg, Levant kalite kabuklu fındıklar için ; 11,50 TL/kg, Sivri kalite kabuklu fındıklar için ; 10,50 TL/kg, fiyatla satışa açılmıştır. 2016 yılı mahsulü fındıklar açıklanan fiyatlardan 0,50 TL/kg indirimli olarak satılacaktır" denildi.

Satış fiyatının aylık olarak belirleneceği belirtilerek yukarıda açıklanan fiyatların 31 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olacağı vurgulanarak, "Satışa açılan Giresun ve Sivri Kalite fındıklar için talebin yoğun olacağı öngörüldüğünden dağıtım tutar/miktar üzerinden yapılacaktır. Giresun ve Sivri Kalite fındık talep edenlerin 26 Şubat 2018'e kadar bedelini yatırmaları gerekmektedir.

Satışlar 5 ilde gerçekleştirilecek

Satışlar; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Derince Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilecek olup ilgili Şube Müdürlüklerimizin irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır" ifadesi kullanıldı.