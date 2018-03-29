'TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı' yola çıkıyor

2014 yılından bu yana Türkiye’yi şehir şehir dolaşarak, düzenlediği panellerle, üniversitelerin BESYO öğrencilerine Fair Play’i anlatan TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı’nın, 2018 yılı programı belli oldu. 4 yılda Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Antalya’ya 40 üniversiteyi ziyaret eden Kervan, bu sürede 75 bin üniversite öğrencisine ulaştığı belirtilirken, 2018 yılı programında 14 yeni kent ve üniversite bulunduğu açıklandı. İstanbul'da bulunan Olimpiyat Evi'nde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin bilgiler paylaşıldı. Toplantıya, Gazeteci ve TMOK Duayen Üyesi, Fair Play Komisyonu Başkanı, Avrupa Fair Play Birliği Başkan Yardımcısı ve Dünya Fair Play Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Arıpınar, TMOK yönetim kurulu üyeleri, bu yılki kervanın ana sponsoru olan Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin ve diğer sponsor firma temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Projeye 4 yıl önce başladıklarını belirten Erdoğan Arıpınar, ''Türkiye'de herkes Fair Play'i sporda anlıyor. Aslında Fair Play bir yaşam tarzı. Yalnız spor yönü yok. Biz, Türkiye'de geleceğin spor adamları, antrenörlere ve spor organizatörlerine Fair Play'i anlatmaya karar verdik. Bununda yolunu bir kervan kurarak bütün üniversitelere sırayla ziyaret etmek istedik. 4'üncü sene sonunda çok şükür 40 üniversiteyi tamamladık. Bu yılda programımızda yeni üniversiteler var. Iğdır'dan başlıyoruz, Tekirdağ'a kadar her tarafı tarayacağız. Yaz ve kış dönemi olmak üzere 2 dönem yapıyoruz'' dedi.

“Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Fair Play Kervanı’na kimya, eczacılık ve tıp fakülteleri öğrencileri de davetli”

Bu çalışmayı yaparken destek aldıkları sponsor firmaları açıklayan Arıpınar, ''Nobel İlaç firması ana sponsorumuz oldu. Araştırma yaptık A'dan Z'ye kadar Türk malı. İlaç firmasının Türki Cumhuriyetler’de de kendi organizasyonları var. Eğer organize edebilirsek oradaki üniversitelere de gideceğiz. Bizimle çalışan arkadaşlar bilgi olarak, spor olarak ve tanınmış olarak üst seviyede. Spor fakültelerinin veya BESYO'ların bulunduğu şehirlere gidiyoruz. Bu seneki özelliğimiz şu; Nobel İlaç bize ana sponsor olduğu için büyük toplantılarımıza kimya, eczacılık, tıp fakülteleri öğrencilerini de davet edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''Bu seneki ekibin içinde mahalli şampiyonlar var''

Kervanda yer alan isimleri açıklayan Arıpınar, ''Olimpiyat şampiyonları, bölge şampiyonları ve eski yıllarda Türkiye'ye şeref getirmiş kişiler var. İsmail Akçay, maratonda Türkiye'nin adını duyurmuş. Ahmet Ayık ve eski ekibimizden Halit Kıvanç var. Bu seneki ekibin içinde mahalli şampiyonlar var. Iğdır'da dünya şampiyonu olan bir kızımız var, onları davet ediyoruz. Bu konuya yardım edenlere de törenle Fair Play Hizmet Madalyası veriyoruz. Kervanımıza başlarken Mehmetçik Vakfı'na kurban bağışında bulunduk ve yolumuzda böyle başlıyoruz'' diye konuştu.

'TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı' projesine ana sponsoru olan Nobel İlaç'ın Genel Müdürü Hakan Şahin, ''Yüzde 100 milli sermayeli bir şirketiz. Milli bir ilaç şirketinin, Milli Olimpiyat Komitesi'nin değerli organizasyonunda katkıda bulunması bizim için çok büyük bir keyif ve gurur vesilesidir. Biz Fair Play'i sadece sporun içinde değil, yaşamın her anında çok büyük bir değer olarak görüyoruz. Bizim kurumsal vizyonumuz; sağlık için değer üretmek. Bunun altında şirketin kurum kimliğini gösteren 4 ana değerimiz var. Çeviklik, fark üretmek, tutku ile çalışmak ve güvenirlik. Çalıştığımız kurumlara güvenmek ve onların bize olan güvenirliğini hak etmek ve kazanmak. Dolayısıyla etik değerler ve Fair Play, sağlık sektöründe de çok önemli. Kurum içinde benimsediğimiz değerler ile örtüşen bu organizasyona destek olma fırsatını bulmak bizim için önemli'' açıklamasında bulundu.

İlk durak Iğdır

Fair Play Kervanı’nın 2018 yılındaki ilk durağının Iğdır olduğu belirtildi. 3 Nisan’da Iğdır Üniversitesi BESYO’da düzenlenecek panelde, öğrencilere sunumlarla Fair Play’i anlatacak olan Kervan’ın 2018 yılı programında toplam 14 Üniversite bulunuyor. Bunlar sırasıyla Iğdır Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Burdur Üniversitesi, Karabük, Bartın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi.

Adem Gürer - İsmail Coşkun