Tasarruf Sigortası Mevduat Fonu (TMSF); Bank Asya’nın üç iştiraki Asya Emeklilik ve Hayat, Asya Yatırım Menkul Değerler ve Işık Sigorta'yı satışa çıkardığını açıkladı. TMSF'den yapılan açıklamaya göre; Asya Emeklilik ve Hayat'ın 30 milyon adet hisseden müteşekkil ortaklık yapısında mevcut, Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye ait olan 29 milyon 397 bin adet hissenin tamamı iş bu satış ilanına konu ihaleyle satışa sunuldu. Satışa sunulan hisselerin beheri için muhammen bedel 1,13 TL olarak belirlenmiş olup, hisselerin tamamının satışı birlikte yapılacağı için muhammen bedel toplam 33 milyon 218 bin 610 TL/Krş olarak dikkate alınacağı belirtildi

Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 35 milyon adet hisseden müteşekkil ortaklık yapısında mevcut, Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye ait olan 35 milyon adet hissenin tamamı iş bu satış ilanına konu ihaleyle satışa sunuldu. Satışa sunulan hisselerin beheri için muhammen bedel 83 Kuruş olarak belirlenmiş olup hisselerin tamamının satışı birlikte yapılacağı için muhammen bedel toplam 29 milyon 50 bin TL olarak dikkate alınacağı kaydedildi.

TMSF daha önce Işık Sigorta sermayesinde bulunan hisselerin bir kısmı ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştı. Işık Sigorta Anonim Sigorta Şirketi’nin 60 milyon adet hisseden müteşekkil ortaklık yapısında mevcut olan 48 milyon 054 bin 478 adet hissenin tamamı iş bu satış ilanına konu ihaleyle satışa sunuldu. Satışa sunulan hisselerin beheri için muhammen bedel 85 Kuruş olarak belirlenmiş olup hisselerin tamamının satışı birlikte yapılacağı için muhammen bedel toplam 40 milyon 846 bin 306 TL olarak dikkate alınacağı kaydedildi.

İhalelere katılmak isteyenlerin, tekliflerini en geç 28 Ekim 2016 günü saat 12.00’ye kadar vereceği belirtilen açıklamada, "Asya Yatırım ihalesi 31 Ekim 2016 günü, saat 10.00’da, Asya Emeklilik ve Hayat saat 12.00’de, Işık Sigorta saat 14.00’de yapılacak" denildi.