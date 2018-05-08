TMSF Başkanı'ndan flaş Dumankaya açıklaması

Gülal, daha önce yaptığı açıklamada, satış sonrası bitmemiş inşaatların tamamlanarak mağduriyetlerin giderileceğini belirtmişti.

'Elimizde 960 şirket var' diyen Gülal, bunların aktif büyüklüğünün 50.3 milyar TL olduğu bilgisini paylaştı. Gülal, "Bu şirketlerde irtifa kaybı istemiyoruz. TMSF kayyumluğunda aktifler yüzde 12 büyüdü" değerlendirmesinde bulundu.

Muhiddin Gülal, "Bizi en çok yoran inşaat. Dumankaya ve Fi-Yapı'da ciddi mağdur olanlar var. Konsantrasyonumuz bunları çözmek" şeklinde konuştu.

"HER İHTİMALDE AKSİYON ALACAĞIZ"

Gülal şu bilgileri verdi:

"Dumankaya ve Fi Yapı gibi yarım kalan 4 proje var. Toplamda iki grupta 8 bin mağdur var ve mağduriyeti gidermek için çalışmaların sonuna geldik. Yarım kalan bu inşaatlarla ilgili attığımız bu adımda sorun olursa B ve C planımız var. Her halükarda seçim öncesi aksiyon alacağız."

"BANK ASYA HARİÇ KRİZ OLMADI"

TMSF Başkanı, "16 yıllık süreçte Bank Asya hariç bankacılık krizi olmaması rezervimizi büyütmemizi sağladı. 34.7 milyar TL'lik rezervimiz var ve bu rezerv Avrupa'daki en büyük rezevlerden biri. 2001 sonrası devraldığımız 26 bankanın hakim ortaklarının borçlarını tahsil çalışmamız var. 23 milyar dolar tahsilat sağladık" şeklinde konuştu.

Gülal, büyük grupların satışı ile alakalı mahkeme süreçlerini beklediklerini, 2018'de de buna yoğunlaştıklarını dile getirdi.