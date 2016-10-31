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TMSF yetkilileri Bank Asya’nın evraklarını inceledi

FETÖ’nün finans kaynağı Bank Asya’nın Adıyaman Şubesine gelen TMSF yetkilileri evrakları incelemeye aldı.


31 Ekim 2016 16:19

Fetullahcı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kaynağı olan ve bir süre önce kapatılan Bank Asya’nın Adıyaman Şubesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri incelemede bulundu. TMSF tarafından faaliyetleri durdurulan bankanın Adıyaman şubesine gelen yetkililer, banka içerisindeki evrakları tek tek inceledi. FETÖ’nün en önemli finans kaynağı olan bankanın içerisinde görevlilerin çalışmasının bir süre daha devam edeceği öğrenildi. TMSF yetkililerine, daha önce bankada görev yapan kişilerin de eşlik ettiği görüldü.
 

Etiketler: TMSF yetkilileri Bank Asya


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