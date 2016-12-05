Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), alacakların tahsilatında ve bundan sonraki satışlarda yabancı para kullanılmayacağı, işlemlerin Türk lirası ile yürütüleceği duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TMSF, bankacılık sektörünün sigorta kurumudur ve vatandaşlarımızın bankalardaki bireysel tasarruflarının sigortacısı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenin bir göstergesi olarak, alacaklarımızın tahsilatında ve bundan sonraki satışlarımızda yabancı para kullanılmayacak, işlemler Türkiye'nin egemenliğinin bir parçası olan Türk lirası ile yürütülecektir".