Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2016 yılı fuar istatistiklerini açıkladı. TOBB’dan yapılan açıklamada, 2015 yılında yurt içinde toplam 419 fuar düzenlendiği, bu sayının geçtiğimiz yıl 426’ya yükseldiği belirtilerek, “2016 yılında fuar ziyaretçi sayısı da 2015 yılına göre 1 milyon 10 bin 107 kişi arttı. 2015 yılında düzenlenen fuarları toplam 16 milyon 831 bin 764 kişi ziyaret etmişken, 2016 yılında bu rakam 17 milyon 841 bin 871 kişiye yükseldi. 2016 yılında düzenlenen fuarları ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı da bir önceki yıla göre artarak 518 bin 140 oldu. 2015 yılında düzenlenen fuarları toplam 503 bin 415 yabancı ziyaret etmişti. Ziyaretçi ve fuar sayısı artışına paralel olarak 2016 yılında açılan stant sayısı da bir önceki döneme göre artarak toplam 66 bin 691 oldu. 2015 yılında 62 bin 786 firma stant açmıştı” ifadelerine yer verildi.

Ziyaretçi sayısı sıralamasında; 4 milyon 752 bin 364 kişi ile tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanındaki fuarlar birinci, 3,3 milyon ziyaretçi sayısı ile kitap ve süreli yayınlar sektörü ikinci oldu. Üçüncülüğü 1 milyon 542 bin 293 ziyaretçi ile genel fuarlar aldı.

Fuar sayısı açısından da birinci yine tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri sektörü. 62 fuar sayısına sahip bu sektörü, 30’ar fuarla eğitim, eğitim ekipmanları ve teknolojileri alanındaki fuarlar ile ısıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz ve sistemleri, inşaat malzemeleri, banyo, mutfak, seramik, nalburiye, hırdavat, tesisat fuarları izledi.

İstanbul’da 199 fuar düzenlendi

En fazla fuarın 199 adet ile İstanbul’da düzenlendiği, ikinciliği 43 fuarla Ankara’nın, üçüncülüğü de 28 fuarla İzmir’in aldığı kaydedildi. Fuarların aylara göre istatistiğine bakıldığında ise en çok fuarın Mart ayında düzenlendiği, sıralamada Mart’taki 68 fuarı, 61 fuar ile Nisan ayının izlediği bildirildi.