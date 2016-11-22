Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Sevin’in FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması ve yönetimin düşmesinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden flaş bir kayyum kararı çıktı. TOBB, söz konusu ticaret odasında Avukat Kadir Yetik'i başkanlığa, Mali Müşavir Coşkun Açar ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu’yu ise kurul üyeliğine atadı.

Türkiye’nin en köklü odalarından biri olan Ödemiş Ticaret Odası’nda 1 ay içerisinde seçime gidileceği öğrenildi.

Kerem Karamanlıoğlu