Kayseri Sanayi Odası'nda yapılan ortak basın açıklamasında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Maalesef milletimizin huzurunu bozmak isteyenler dün, huzur şehri Kayseri’de çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdi. Tek bildikleri işi yaptılar. Kalleşçe bir terör saldırısı yaşadık. Saldırıda şehit olan askerlerimize, bu vatanın kahraman evlatlarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Hisarcıklıoğlu, "Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Sabah Kayseri’den şehitlerimizi uğurladık. Taziye ziyaretlerimizi yaptık. Şimdi de burada bütün arkadaşlarımızla beraberiz. Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Ülkemiz üzerinde kirli bir oyun oynanmak isteniyor" diye konuştu.

"Sözde birbiri ile ilgisi olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsi, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor" diyen Hisarcıklıoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Terör saldırıları ile birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe girişimi, geçen hafta İstanbul’da polisimize, şimdi Kayseri’de askerimize yapılan hain saldırı. Bu derece aşağılık ve kahpece bir hainliği dünyada çok az millet yaşamıştır. Ama başaramıyorlar, başaramadıkça vahşileşiyorlar. Hesap edemedikleri şu: Onlar polisimize, askerimize el uzattıkça bu millet polisine ve askerine daha fazla sahip çıkıyor, daha sıkı bağrına basıyor. Onlar saldırdıkça bu millet birbirine daha fazla kenetleniyor. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük. Ama bütün hainlerin hesabını da kestik, bu tuzakların hepsini de bozduk. Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip çıktık. Şer odakları bilmelidir ki; dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım: Terör örgütlerinin ırkı, dini, mezhebi, ideolojisi yoktur. Terör örgütleri kendilerini satılığa çıkarmış, kendilerini efendilerine peşkeş çekmiş katil sürüleridir. Devletimiz terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında dünyada eşi görülmemiş bir mücadele veriyor. Elbette bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş olarak bizlerin görevi ise bizi teslim almak isteyen teröre karşı tek ses, tek yürek olmaktır. Bu süreçte aman tuzaklara, provokasyonlara dikkat. Oyuna gelmeyelim. Gerçek vatanseverlik, terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yapmaktır. Yani birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. Gün bir olma, iri olma, diri olma günüdür. Ayrışmayacağız, birleşeceğiz. Türkiye’nin bütün kesimlerini temsil eden meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz. Şunu da açık şekilde ifade ediyoruz: Terör örgütleri ile arasına mesafe koyamayan, terör örgütü üyelerini şu veya bu bahaneyle barındıran ülkelerin, bu süreçte ne demokrasi, ne hukuk, ne de insan hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz. Bizler toplumun tüm kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız, aziz Türk milletimizle birlikteyiz. Başaramadılar, başaramayacaklar. Rabbim vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın."