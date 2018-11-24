TOBB ve Vodafone'dan KOBİ'lerin dijitalleşmesi yolunda güç birliği

Ticaret Bakanlığı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde 63'üncü kez düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki üçüncü etkinliği Vodafone ana sponsorluğunda 'KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat' temasıyla Çanakkale'de gerçekleştirildi. E-ticaret SEM ve E-ticaret Merkezi tarafından; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Çanakkale Ticaret Borsası ev sahipliğinde Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşme ile birlikte yaşanan hızlı dönüşüme neden ve nasıl ayak uydurması gerektiği masaya yatırıldı. Bu kapsamda, işletmelerin dijital skorlarını nasıl yükseltebilecekleri, yeni dünyada e-ihracat süreçlerine dahil olarak sınırlarını nasıl ülke dışına taşıyabilecekleri ve dijital dünyada uygulayabilecekleri pazarlama teknikleri ile verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konuları ele alındı.

Açılış konuşmalarını; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Ersoy, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Kaya Üzen, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ve Vodafone KOBİ Satış Bölümü Direktörü Yusuf Aysal'ın yaptığı etkinlik çeşitli panellerle devam etti.

Özer Matlı: "TOBB olarak e-ticaretteki tabloyu değiştirmek istiyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, eskinin İpek Yolu, Baharat Yolu gibi üzerindeki ülkeleri, insanları zengin eden ticaret rotalarının yerini günümüzde ‘internet siber otobanı'nın aldığını söyledi.

Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın yüzde 8.5, Türkiye'de ise yüzde 4 olduğunu aktaran Matlı şöyle devam etti: "Bugün için gerideyiz ama aradaki farkı hızla kapatabiliriz. Bakınız, 200 yıl önce Sanayi Devrimi'ni ıskalamanın sıkıntısını hala yaşıyoruz. Nüfusun yüzde 90'ı mobil bağlantıya sahip. 48 milyon kişi düzenli olarak her gün internete bağlanıyor. Peki internette ne yapıyoruz? Çok laf, az iş üretiyoruz. Günde ortalama 5 saatimizi internette geçiriyoruz. Ama elektronik ticarette ilk 25 içinde bile yokuz. İşte biz TOBB olarak, bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Firmalarımızı dijital dünyaya hazırlıyoruz. Tüm sektörü temsil eden sektör meclisimizle birlikte, onlara rehberlik ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de, sektöre yönelik çalışmaların tümünde, sektör meclisimiz aktif olarak yer almaya devam edecek. Sahadan gelen bilgiyi, politika tasarım süreçlerine, en etkin şekilde yansıtacak".

Yusuf Aysal: "Çanakkale'nin Dijital Skoru yüzde 68"

Yaptığı açılış konuşmasında, TOBB işbirliği ile başlattıkları KOBİ'ler için dijital dönüşüm hareketi projesinin, Türkiye'nin il ve sektör bazında dijitalleşme karnesini ortaya koyacağını vurgulayan Vodafone KOBİ Satış Bölümü Direktörü Yusuf Aysal, şunları söyledi: "Proje kapsamında şimdiye dek 7 ilde dijitalleşme eğitimleri düzenledik, 2 bin 500'ü aşkın KOBİ'ye danışmanlık ve mentorluk desteği sağladık. Gelecek yılın sonuna kadar tüm Türkiye'yi dolaşmayı hedefliyoruz. Bu başlattığımız hareketin, Türkiye'de daha rekabetçi yeni nesil bir özel sektörün oluşmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Proje kapsamında hem Anadolu'da dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak isteyen KOBİ'lerin hem de illerin Dijital Skor'larını hesaplıyor, bu sayede dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz. Bu kapsamda Çanakkale'de faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre Çanakkale'nin Dijital Skoru'nu da yüzde 68 olarak belirledik. Diğer yandan dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlara göre kendilerine özel olarak sunduğumuz çözümlerimizle daha fazla nasıl tasarruf sağlayabilecekleri ve operasyonel verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konusunda anlık bir rapor iletiyoruz. Bu yol haritası sayesinde KOBİ'lerimizin dijitalleşme yolunda atacakları adımları hızlandırarak, hem bulundukları illerin hem de Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağına ve ülkemizin rekabet gücüne güç katacağımıza inanıyoruz. Bu anlayışla sunduğumuz uçtan uca çözümlerle, dijital iş ortakları olarak Türkiye'deki tüm işletmeleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz".

Açılış konuşmalarından sonra dijital evren hakkında sunumlarını yapmak üzere sırasıyla Ekonomist ve Moderatör Sami Altınkaya, PTT A.Ş. Eğitim Dairesi Başkanı Hakan Yönden ve SefaMerve CEO'su Mehmet Metin Okur sahneye çıktı.

Dijital dönüşüm panelinde başarılı KOBİ örnekleri paylaşıldı

'Dijital Dönüşüm' adlı etkinliğin ilk panelinde başarılı KOBİ hikâyeleri paylaşıldı. Vodafone KOBİ Satış Bölümü Direktörü Yusuf Aysal'ın moderatörlüğündeki panel, Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, ACIKINCA.COM'un Kurucusu Mustafa Serkan Kubilay ve EVBA Asansör'ün Yöneticisi Musa Umut Çavuşgil'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelde Mükremin Özdemir, Pasaport Pizza'nın müşterilerine sipariş gönderdikleri tüm sistemi Vodafone ile uzaktan takip ettiklerini, müşteri memnuniyetini yine Vodafone uygulaması ile nokta bazlı ölçerek hızla aksiyon aldıklarını aktardı. Serkan Kubilay ise, sipariş sistemlerini el terminalleri ile tüm restoranlara sağlayarak noktaların kendileri ile çalışmalarını kolaylaştırdıklarını ve rekabete karşı güçlendiklerini ifade etti. Asansör içinde kabin takip ve yönetim sistemini Vodafone ile kurduklarını anlatan Musa Umut Çavuşgil de, bu sayede müşterilerine en teknolojik hizmeti vermeye başladıklarını dile getirdi. Üç yönetici de Vodaone'un sunduğu dijital çözümler sayesinde operasyonel verimliliklerini ve rekabet güçlerini nasıl artırdıkları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda uzman isimler deneyimlerini aktardı

Panelin hemen arkasından Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda sırasıyla sahibinden.com Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu ve Entegra'nın Kurucusu Murat Dişkıran uzmanlıkları doğrultusunda e-ticaret trendlerini aktardı.

Etkinliğin ikinci panelinde de Sami Altınkaya moderatörlüğünde 'E-İhracat İle Yeni Dünya ve Dijital Dünyada Pazarlama Teknikleri' başlığı altında Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli, E-ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Babakol, 3gen Teknoloji CEO'su Engin Özgen, Ars Medya CEO'su Serdar Arslan sınır dışı e-ticaret konusunu ele aldı. Ardından ise Tek Kılavuz Dijital Pazarlama Direktörü Arda Suvay ve Kariyer.net Güney Marmara Bölge Müdürü Gülşah Ağralı Güven hem kendi projelerini anlattı hem de katılımcıların sorularını yanıtladı. Ardından Barruslondon CEO'su Volkan Hidayetoğlu moda dünyasının dijital yansımalarını anlattı. Türkiye Teknoloji Buluşmaları, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Buluşmaları'nın Kurucusu Merter Özdemir'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.