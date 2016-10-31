Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu (FGCCC) tarafından, 1-2 Kasım 2016 tarihinde Bahreyn'de düzenlenecek, TOBB-Körfez İşbirliği Konseyi 2'nci İş ve Yatırım Forumu'nda karşılıklı işbirliği imkânları ele alınacak. Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa himayesinde gerçekleştirilecek foruma TOBB Türkiye'den 250 kişilik bir heyetle katılırken, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Oman ve Suudi Arabistan'dan da 300 firma katılacak. Bu ülkelerde faaliyet gösteren 60 Türk firması da iş forumunda yer alacak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, foruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bahreyn'deki İş Forumu'nun Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki serbest ticaret müzakerelerini yeniden başlatma kararının alındığı bir ortamda gerçekleşeceğine dikkat çekerek, etkinliği büyük bir ekonomik güç olan Körfez ülkeleri ile ticareti artırma noktasında önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, forum kapsamında; teknik müşavirlik, tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, enerji, petrol ve gaz, savunma sanayi, bankacılık, finans ve sigorta, gayrimenkul, otomotive ve yan sanayi, kimyasal ürünler, kozmetik ve temizlik ürünleri, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık ve ilaç, bilişim teknolojileri, makine ve teçhizat, madencilik, tekstil ve konfeksiyon, turizm, ulaştırma ve lojistik, elektronik ve telekomünikasyon ve franchising gibi geniş bir yelpazede firmalar arasında iş görüşmeleri planlandığını ifade etti. Ayrıca, forum kapsamında, bankacılık ve finans, sağlık, ilaç ve tıbbi ekipmanlar, Yenilenebilir ve yenilenmeyen enerji, petrol ve doğalgaz, tarım, gıda ve gıda güvenliği ile ulaştırma ve lojistik konularında sektörel oturumlar gerçekleştirilecek.

Körfez ülkeleri; toplam global petrol rezervlerinin ve global finans rezervlerinin de yüzde 40'ını kontrol ediyor. Petrol ve doğal gaz zengini Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Oman ve Suudi Arabistan'ın toplam GSYİH büyüklüğü 1,7 trilyon dolar. Ülkelerin toplam nüfusu 47 milyon; kişi başına milli gelir düzeyi de 36 bin dolar.

