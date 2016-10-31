Diğer
Kategoriler

TOBB'dan Körfez çıkarması

Türk iş dünyası, 1,7 trilyon dolar Gayri Safi Yurt içi Hasıla'ya sahip Körfez ülkeleriyle işbirliği imkânlarını masaya yatırıyor. Bahreyn'de bugün başlayacak iş ve yatırım forumu için TOBB, Başkan Hisarcıklıoğlu önderliğinde, 250 kişilik heyetle çıkarma yapacak.


31 Ekim 2016 10:32

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu (FGCCC) tarafından, 1-2 Kasım 2016 tarihinde Bahreyn'de düzenlenecek, TOBB-Körfez İşbirliği Konseyi 2'nci İş ve Yatırım Forumu'nda karşılıklı işbirliği imkânları ele alınacak. Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa himayesinde gerçekleştirilecek foruma TOBB Türkiye'den 250 kişilik bir heyetle katılırken, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Oman ve Suudi Arabistan'dan da 300 firma katılacak. Bu ülkelerde faaliyet gösteren 60 Türk firması da iş forumunda yer alacak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, foruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bahreyn'deki İş Forumu'nun Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki serbest ticaret müzakerelerini yeniden başlatma kararının alındığı bir ortamda gerçekleşeceğine dikkat çekerek, etkinliği büyük bir ekonomik güç olan Körfez ülkeleri ile ticareti artırma noktasında önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, forum kapsamında; teknik müşavirlik, tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, enerji, petrol ve gaz, savunma sanayi, bankacılık, finans ve sigorta, gayrimenkul, otomotive ve yan sanayi, kimyasal ürünler, kozmetik ve temizlik ürünleri, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık ve ilaç, bilişim teknolojileri, makine ve teçhizat, madencilik, tekstil ve konfeksiyon, turizm, ulaştırma ve lojistik, elektronik ve telekomünikasyon ve franchising gibi geniş bir yelpazede firmalar arasında iş görüşmeleri planlandığını ifade etti. Ayrıca, forum kapsamında, bankacılık ve finans, sağlık, ilaç ve tıbbi ekipmanlar, Yenilenebilir ve yenilenmeyen enerji, petrol ve doğalgaz, tarım, gıda ve gıda güvenliği ile ulaştırma ve lojistik konularında sektörel oturumlar gerçekleştirilecek.

Körfez ülkeleri; toplam global petrol rezervlerinin ve global finans rezervlerinin de yüzde 40'ını kontrol ediyor. Petrol ve doğal gaz zengini Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Oman ve Suudi Arabistan'ın toplam GSYİH büyüklüğü 1,7 trilyon dolar. Ülkelerin toplam nüfusu 47 milyon; kişi başına milli gelir düzeyi de 36 bin dolar.
 

Etiketler: Körfez çıkarması, TOBB


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!