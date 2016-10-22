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TOBFED Federasyonu 2'nci Olağan Kurulu yapıldı

Otomobillere ve otomotiv sektörüne değer katanlar, Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) çatısı altında birleşti. Birleşme sonucu Tüm Araç Yıkama, Bakım, Otopark, Vale Dernekleri Federasyonu (MAYBAK) ismi TOBFED olarak değişti.

TOBFED Federasyonu 2nci Olağan Kurulu yapıldı

22 Ekim 2016 17:26

İstanbul'da bir otelde düzenlenen kurula TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, otomobillere ve otomotiv sektörüne değer katanlar, STK'lar, TOBFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Namık Kemal Yıldırım, TOBFED Başkan Vekili Fırat Muşlu, federasyon üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kurulda, Yönetim Kurulu değişikliği, Denetim Kurulu değişikliği, Onur Kurulu değişikliği, isim değişikliği, tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Otomotiv sektörünün en güçlü STK temsilcilerinden biri olan TOBFED, tüm Türkiye'de işsizler ve eğitimsizler için meslek sertifikalı, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amacıyla uygulanabilir ve çözüm odaklı projeler üretiyor. Kurulda uygulanan projeler ve projelerin sonuçları hakkında da bilgiler verildi.

"TOBFED Meslek Okulunu kurmayı hedefliyoruz"

"4 yılı aşkın yürüttüğümüz projelerin sonuçlarını görünce çok mutlu oluyoruz" diyen TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapmış olduğumuz anlaşmada, 7 tane ayrı meslek belirlemiştik. Toplamada 220 bin çalışanı olan, 50 binin üzerinde KOBİ'si olan sivil toplum örgütüyüz. Sektörde ilk ve tek sivil toplum örgütüyüz. Hedefimiz, 220 bin çalışan insanımızı belgelendirmek. Bunun yanında yaklaşık 100 bine yakın insana istihdam sağlamak. Bu anlamda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 7 tane meslek belirledik. Bunlar oto yıkama, oto kuaförlüğü, cam film, folyo, mini onarım, boyasız göçük, vale ve rotbalans gibi meslekler. Bu konuda Mesleki Yeterlilik Kurumu, İşkur ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bayağı yol aldık. Bu STK'yı kurmada ana amacımız; eğitimdi. Yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görünce çok mutlu oluyoruz. Aslında TOBFED Meslek Okulu'nu kurmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Suyun geri dönüşümü projesi

Çok keyifle yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri olduğu bilgisini veren Başkan Bakırtaş, "Suyun geri dönüşümü projesi bunlardan biri. Türkiye, oto yıkama sektöründe barajlar niteliğinde suyu tüketiliyor. Bunun için bir cihaz geliştirdik. Yüzde 90 su tasarrufu yapan bir cihaz. Bunun yanında da çevreyi kirletmiyoruz. Kimyasallar hem toprağa hem de denize karışmıyor. Bunu bir Kamu Spotu yaparak, kendi sektörümüzde başlatıp, diğer sektörlerin de yapmasını hedefliyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda okur-yazar olmayan kişilere de belge vermeyi hedefliyoruz. Bu anlamda kurumun başkanı Adem Ceylan'la işbirliğinde mutabık kaldık. Bunu hayata geçirdiğimizde, toplumda itilmiş bir kesimin yetiştirilip ve eğitilip, bu insanları işyerlerine koymaya kadar sağlayacağız. İş bulan yine TOBFED olacak.Yeni projelerimizi ileriki zamanlarda paylaşacağız" diye konuştu.

"Projeleri ile Türkiye'nin gündemine oturacak bir yapı haline geldi'

TOBFED'in daha önce MAYBAK olarak faaliyet sürdüren bir federasyon olduğu bilgisini veren TOBFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Namık Kemal Yıldırım ise, "Artık TOBFED olarak devam edecek. Bunun nedeni, TOBFED'in gerçekten büyük bir yapıya kavuşmuş olmasıdır. 81 ilde temsilciliği, 15 tane derneği, 50 binden fazla KOBİ'si ve 120 bin çalışanı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Başkan Serkan Bakırtaş önderliğinde çok önemli bir hamle yaptık. Projeleri ile Türkiye'nin gündemine oturacak bir yapı haline geldi. Otomotiv sektöründe, TOBFED'in çok önemli STK olacağını düşünüyorum. Bu kurulun yeni yönetimle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

TOBFED Başkan Vekili Fırat Muşlu da, "TOBFED Akademi olarak bir hayalimiz vardı; 12 okul projemiz. Bu projeyi hayata geçirip işsiz gençlerin eğitilmesi, öğrenim görmesi ve açık olan istihdama fayda sağmak adına çalışıyoruz. Projelerimizde bütün arkadaşlarımızla elimizden geldiğimiz şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 


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