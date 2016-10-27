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TOBFED Meslek Okulları, Doğu ve Güneydoğu'da hem işsizliği hem de terörü önleyecek

81 ilde temsilciliği bulunan, 2013 yılından beri STK olarak faaliyetlerini sürdüren otomobillere ve otomotiv sektörüne değer katanlar, Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Serkan Bakırtaş ve yeni yönetimiyle hedeflerini büyüttü.

TOBFED Meslek Okulları, Doğu ve Güneydoğuda hem işsizliği hem de terörü önleyecek

27 Ekim 2016 12:21

Türkiye'ye değer katan birçok proje geliştiren TOBFED, özellikle İstanbul Üniversitesi ile birlikte çalıştıkları 'Suyun Geri Dönüşümü' projesi ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Kadın istihdamının çeşitlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda İŞKUR ile çalışan ve kısa bir süre sonra en az 300 kadına istihdam sağlayacak olan projede, İŞKUR ve Aydın Üniversitesi ile son aşamaya gelindiği belirtildi.

Derneklerin ve federasyonun kurulduğu günden beri Başkan Serkan Bakırtaş'ın en çok arzu ettiği ve gerçekleştirmek istediği 'Doğu ve Güneydoğu'daki vasıfsız ve eğitimsiz gençlerin eğitilerek meslek sahibi olmaları ve sertifikalandırılarak topluma kazandırılmaları' projesi için ilk adım 22 Ekim'de yapılan genel kurulda atıldı.

TOBFED Meslek Okulları için Türkiye'deki tüm mimarlık öğrencilerine açık olacak bir proje yarışması düzenlenecek. Bu yarışmada ilk 3'e giren projeler yönetim tarafından değerlendirilerek Türkiye genelinde açılacak 12 okulda kullanılacak.

"TOBFED sadece bir sivil toplum kuruluşu değildir" diyen Başkan Serkan Bakırtaş ''TOBFED, toplumdan dışlanan, eğitimsiz, vasıfsız, işsiz gençlerin sığınacağı güvenli bir limandır. TOFED Türkiye'nin umudu, yarınları ve geleceğidir'' şeklinde konuştu.

Öğrencilerin teorik, pratik ve uygulamalı eğitim alacağı TOBFED Meslek Okullarında aynı zamanda konaklama olanağı da olacak. Böylece başka şehirlerden gelen öğrenciler hiçbir masraf etmeden 2 ay içinde en az bir meslek sahibi olarak mezun olacak ve sertifikalarını alacaklar. Federasyona üye derneklere üye olan bir çok KOBİ'nin yanısıra sektörde 50 binden fazla KOBİ olduğunu belirten Bakırtaş, ''Mezunlarımızın işlerde hazır olacak. Üyelerimiz bizden yetişmiş nitelikli eleman istiyor. Bizde kuracağımız okullarla hem bu talebi karşılayacağız hem de ülkemizin işsizlik ve terör belalarından kurtulması için elimizi taşın altına koymuş olacağız'' dedi.


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