TOFAŞ Basketbol Takımı Avrupa defterini kapattı

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya Pierria Henry, Yiğit Arslan, Sammy Mejia, Raymar Morgan, Kenny Kadji beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, Evgeny Voronov’un üçlüğü karşısında ilk basketlerini Kenny Kadji ile buldu. Sammy Mejia ve Kadji’nin sayıları sonrası Raymar Morgan’ın üçlüğüyle 6. dakikada durumu 11-14’e getiren Bursa temsilcisi, Raymar Morgan ve Tony Crocker’ın sayıları sonrası ilk çeyreği 15-16 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Gordon, Reynolds ve Siminovic ile skor üreten Rus temsilcisi, 13. dakikayı 15-26 önde geçti. Rakibin 10-0’lık serisine kaptan Mejia’nın basketiyle son veren TOFAŞ, Barış Ermiş ve Sammy Mejia’nın elinden üçlükler bulsa da konuk ekip, Gordon ve Simonovic’in basketleriyle soyunma odasına 34-43 üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine fırtına gibi başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Raymar Morgan ve Sammy Mejia’nın üçlükleriyle 22. dakikada durumu 42-43’e getirdi. Morgan’ın sayılarıyla 46-45 üstünlüğü sağlayan Mavi Yeşilliler, devamında Kadji, Sammy Mejia ve Raymar Morgan ile skor bulsa da son çeyreğe 58-60 geride başladı.

Karşılıklı sayıların olduğu dördüncü periyodun başında TOFAŞ, Raymar Morgan’ın elinden sayılar bulurken, son 8.34’e 62-62 eşitlikle girildi. Barış Ermiş’in turnikesiyle 64-62 öne geçen Bursa temsilcisi, Reynolds’un üçlüklerine engel olamayınca bitime 4.53 kala 64-70 geriye düştü. Ivan Paunic’in üç sayılık basketiyle yeniden hayata dönen ev sahibi ekip, üst üste hücumlardan boş dönünce maçı çevirme şansını değerlendiremedi. Sergey Karasev’in üçlüğü bitime 2.16 kala skoru 67-75’e getirirken, kalan bölümde Kenny Kadji ve Pierria Henry ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 76-80 mağlup ayrılarak Avrupa macerasını noktaladı.

Salon: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Petros Papapetrou xx, Mario Majkic xx, Igor Dragojevıc xx

TOFAŞ: Morgan xx 21, Barış xx 10, Yiğit xx, Crocker xx 2, Mejia xx 21, Pierria xx 2, Owens xx, Paunic xx 3, Kadji xx 15

Başantrenör: Orhun Ene

Zenit ST Petersburg: Reynolds xx 13, Lazarev xx, Karasev xx 12, Vikhrov x, Voronov xx 11, Simonovic xx 12, Whittington xx 1, Harper xx 2, Kuric xx, Valiev xx 2, Gordon xx 27

Başantrenör: Vasily Karase

1. Periyot: 15-16 (Zenit St. Petersburg lehine)

Devre: 34-43 (Zenit St. Petersburg lehine)

3. Periyot: 58-60 (Zenit St. Petersburg lehine)

5 faul alan: Morgan (36.26) (TOFAŞ)

Mesut Alan - Samet Doğru