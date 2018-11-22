Tofaş Basketbol Takımı EUROCUP'da Lokomotiv Kuban'a uzatmada yenildi

7Days EuroCup B Grubu sekizinci hafta mücadelesinde Tofaş, evinde Lokomotiv Kuban'ı konuk etti. Nilüfer Tofaş Spor Salonu'nda oynanan maça DianteGarrett, DemonteHarper, SammyMejia, KennyKadji, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, maça 6-0'lık seriyle hızlı bir giriş yapan rakibi karşısında ilk basketini KennyKadji ile buldu. KyleWeems'in üçlüğü sonrası Kadji'nin basket faulden kaydettiği sayılarla 5. dakikada durumu 8-9'a getiren Bursa temsilcisi, çeyreğin kalan bölümünde de KennyKadji'nin elinden sayılar bulmaya devam etti ancak ilk periyot 16-18 LokomotivKuban üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe Whitehead ve Kulagin'in basketleriyle başlayan Kuban, 11. dakika içinde durumu 16-24'e getirdi. Muhsin Yaşar, SammyMejia ve DianteGarrett'ın sayılarıyla rakibini yakalamaya çalışan ev sahibi ekip, kaptan Mejia'nın skor katkısıyla 16. dakikada farkı 3'e (32-35) çekerken, KennyKadji ve DemonteHarper'ın sayılarıyla takibini sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, Berkan Durmaz'ın basketiyle soyunma odasına 41-44 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe taraftarının desteğiyle baskılı başlayan Tofaş, SammyMejia'nın üç sayılık basketiyle 44-44 eşitliği yakaladı. Konuk ekip, Wright, Whitehead ve Mclean'ın sayılarıyla 22. dakikada 7 sayılık (48-55) farkı yakalasa da KyleWeems'in basketi sonrası kaptan Mejia ve DianteGarrett'ın üçlükleriyle oyunu yeniden dengeleyen Bursa temsilcisi, JeffWithey, DianteGarrett ve KyleWeems'ten skor katkısı alarak 27. dakikada 63-62 öne geçti ve kalan bölümde uyguladığı agresif savunmanın yanında JeffWithey, SammyMejia ve DianteGarrett'ın sayılarıyla son çeyreğe 71-68 üstün girdi.

Dördüncü periyodun başında Wright ve Fridzon'un basketleriyle bir kez daha öne geçen LokomotivKuban, son 6.48'e 71-77 önde girdi. DianteGarrett ve SammyMejia'nın üç sayılık basketleriyle maçın içinde kalan Tofaş, KyleWeems'in sayılarıyla bitime 4.40 kala 82-81 üstünlüğü sağladı. Kalan süre nefesleri keserken; JeffWithey ve DianteGarrett'ın sayılarıyla son 2.39'a 86-83 önde giren Tofaş, Dorell Wright'ın üçlüğüne engel olamayınca bitime 2.06 kala skora denge geldi: 86-86. Maçın hakemleri kalan süredeki kritik anlarda tartışmalı kararlara imza atarken, Garrett ve JeffWithey'in basketlerine rağmen karşılaşmanın normal süresi 90-90 eşitlikle sonuçlandı.

Uzatma bölümünün başında KyleWeems'in üç sayılık basketi Tofaş'ı 93-92 öne geçirirken, karşılıklı sayıların ardından son 1.25'e 96-98 üstün giren Lokomotiv Kuban, parkeden 99-105 galip ayrıldı.

Lokomotiv Kuban karşısında Tofaş'ta ABD'li oyun kurucu DianteGarrett 25 sayı, 9 asist, 3 ribaunt ile en skorer isim olurken; KyleWeems 20 sayı; KennyKadji 19 sayı ve SammyMejia ise 18 sayıyla maçı çift hanelerde tamamladı.

Tofaş Basketbol Takımı, Eurocup'ta sıradaki maçını 11 Aralık 2018 tarihinde evinde LimogesCSP'yle yapacak. Mavi Yeşilliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8. haftasında ise 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Nilüfer Tofaş Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak.