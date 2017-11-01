TOFAŞ Basketbol Takımı, Fransız ekibi yendi

Karşılaşmaya Barış Ermiş, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Josh Owens beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk dakikalarda Josh Owens ve Tony Crocker ile sayılar üretti. Beşinci dakikayı 11-9 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, Raymar Morgan, Pierria Henry, Kenny Kadji ve Sammy Mejia'nın basketleriyle ilk çeyreği 22-16 önde tamamladı. İkinci periyoda da Morgan, Henry ve Owens'ın sayılarıyla etkili bir başlangıç yapan TOFAŞ, Ivan Paunic'in pota altı basketiyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: (33-23). Fransız temsilcisi Justin Harper ve David Light'ın sayılarıyla farkın artmasına izin vermese de Mavi Yeşilliler soyunma odasına 42-34'lük üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekteki ilk basketini Pierria Henry'nin üçlüğüyle bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 25. dakikada skorun 49-49 eşitliğe gelmesine engel olamadı. Bursa ekibi, kaptan Mejia'nın devreye girmesiyle yeniden 5 sayılık fark yakalasa da konuk takım, 28. dakikada Slaughter'ın sayılarıyla 54-56 öne geçti. Kalan bölümde Josh Owens, Ivan Paunic ve Raymar Morgan ile skor üretmeyi başaran TOFAŞ, son çeyreğe 60-58 önde giren taraf oldu.

Dördüncü periyota John Roberson'un üçlükleriyle başlayan Asvel, çeyreğin başında 60-64 üstün duruma geçti. Tony Crocker'ın üst üste kaydettiği 8 sayıyla bitime 6.46 kala skoru 68-66 yaptı. Devamında da uyguladığı sert savunanın yanında Kadji, Raymar Morgan ve Tony Crocker ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, son 3 dakikaya 77-71 önde girdi. Son dakikasına 79-79 eşitlikle girilen maçta Raymar Morgan faul çizgisinden 2'de 1 atarken, konuk ekip Harper'ın turnikesiyle 80-81 üstünlüğü yakaladı. Morgan'ın pota altı basketiyle 5.4 saniye kala 82-81 öne geçen TOFAŞ, son topu başarıyla savununca maçtan bu skorla galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Robert Vyklicky xx, Tomislav Hordov xx, Celemens Fritz xx

TOFAŞ: Raymar Morgan xxx 18, Barış Ermiş xx, Tony Crocker xxx 14, Sammy Mejia x 7, Josh Owens xxx 16, Pierria Henry x 12, Ivan Paunic xx 9, Kenny Kadji xx 6

Başantrenör: Orhun Ene

Asvel Villeurbanne: Charles Kahudi xx 9, Amine Noua x 8, John Roberson xxx 19, Darryl Watkins x 4, David Lighty xx 14, Theo Maledon x, Aj Slaughter xx 9, Alpha Kaba x 2, Justin Harper xx 16

Başantrenör: John David Jackson

1. Periyot: 22-16 (TOFAŞ lehine)

Devre: 42-34 (TOFAŞ lehine)

3. Periyot: 60-58 (TOFAŞ lehine)

Mesut Alan

