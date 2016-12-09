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TOFAŞ, Beşiktaş deplasmanında

Dört maçlık kötü gidişata Fenerbahçe galibiyetiyle son veren TOFAŞ, bu kez zorlu İstanbul deplasmanında Beşiktaş Sompo Japan'a konuk olacak.


09 Aralık 2016 12:24

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında TOFAŞ, yarın saat 14.00'te Beşiktaş Sompo Japan'a konuk olacak. Bu zorlu mücadeleyi Ersan Ergüler, Ozan Çakar ve Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek. Bursa temsilcisinde lisansı çıkan yeni transfer Chris Copeland, Başantrenör Orhun Ene'nin şans vermesi halinde TOFAŞ formasını ilk kez bu maçta giyecek.

TOFAŞ'ın lig karnesi
Lige zorlu bir fikstürle başlayan TOFAŞ dört maçlık mağlubiyet serisine sahasında oynadığı Fenerbahçe maçıyla son verdi. Mavi-beyazlılar bu maçta rakibini üstün bir oyunla 81-72 mağlup etti. TOFAŞ'a galibiyeti getiren isimler Barış Ermiş 8 sayı-8 asist-3 top çalma, Tony Crocker 17 sayı, Sammy Mejia 12 sayı, Vasilije Micic 15 sayı-4 asist, Ronald Roberts ise 12 sayı üretti.

Beşiktaş'ın lig ve Avrupa karnesi
Lige Ufuk Sarıca yönetiminde çok iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlıların 9 maç sonunda 7 galibiyeti bulunuyor. Son hafta deplasmanda Best Balıkesir'e konuk olan Beşiktaş Sompo Japan rakibini ikinci yarıdaki oyunuyla 91-75 mağlup ederken, Michael Thompson 22 sayı-4 asist, Michael Roll 17 sayı, Kenan Sipahi 15 sayı-6 asist, Earl Clark 13 sayı-9 riabundla mücadele etti.
Türkiye'yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden siyah-beyazlılar çıktığı 8 maçta 7 galibiyet alarak bir üst tura çıkma yolunda emin adımlarla yürüyor. Son hafta sahasında Proximus Spirou'yu konuk eden Beşiktaş Sompo Japan başa baş geçen mücadele sonunda rakibini 68-66 yenerken, maçın en skorer ismi 19 sayı-9 ribaundla oynayan Earl Clark oldu. 

Mesut Alan
 

Etiketler: Tofaş


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