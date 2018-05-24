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TOFAŞ bir üst turda

Eskişehir Basket galibiyeti sonrası konuşan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, akıllı oynadıklarında daha iyi bir takım olabileceklerini söyledi.

TOFAŞ bir üst turda

24 Mayıs 2018 23:47

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Eskişehir Basket’i deplasmanda 99-98 yenerek adını yarı finale yazdıran TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşma sonunda yapılan basın toplantısında kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Koç Ene, “Kazandık ve turu geçtik ama zaten biz bu maça çok önem veriyorduk. Üçüncü maç atmosferi iyi ve zor bir maç olacaktı kendi sahamıza taşınsaydı. Çok karakterli bir takımla oynuyoruz. Bütün sezon çok iyi oynadılar. Oyuncuları sakatlanana kadar inanılmaz bir performans gösterdiler. Onları takdir etmemek elde değil. Burada da bu karakteri göstereceklerini biliyorduk. Ama oyunun sonunda akıllı kalırsak, az hata yaparsak yakalayacağımızı da biliyorduk. O zaman onlar baskı altına girecekti. 13 sayıdan getirdiğimiz bir dönem var. Tüm sahada baskılı bir savunma yaparak geldiğimiz bir süre. Kazandığımız için mutluyum. Akıllı oynarsak çok daha iyi bir takım olacağız” dedi.

Morgan: "Çok da seyir zevki yüksek bir maçtı"

Koçun ardından Konuşan TOFAŞ'lı oyuncu Morgan ise, “Öncelikle Eskişehir’i tebrik ediyorum. Çok sert bir maç oldu. Çok da seyir zevki yüksek bir maçtı. Bulundukları yerler hak etmeyen çok daha iyi bir takım. Maçın başında çok iyi başladılar ve 13 sayılık bir fark açtılar. Biz de iyi mücadele ederek uzatmalara kadar götürdük. Çok iyi de mücadele ettik, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum” açıklamalarında bulundu.

Burak Tekin - Umut Akıncıoğlu

 

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