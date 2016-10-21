Spor Toto Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında TOFAŞ, 22 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Demir İnşaat Büyükçekmece'ye konuk olacak. Bu zorlu mücadeleyi Erşan Kartal, İsmail Aydın ve Halil Baldemir hakem üçlüsü yönetecek. İki takım lig tarihinde daha önce hiç karşı karşıya gelmezken, cumartesi günkü maç bu anlamda bir ilke sahne olacak. Ligin ilk iki haftasında Türkiye'yi Euroleague'de temsil eden Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank'la karşı karşıya gelen TOFAŞ, iki maçta da farklı geriye düşse de maçın son çeyreğinde oyuna ortak olmasına rağmen mağlubiyetle ayrılmıştı. Bursa temsilcisi, ilk hafta deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'a 83-75, geçen hafta da Galatasaray Odeabank'a sahasında son saniye basketiyle 82-80 mağlup oldu.

TOFAŞ'ta en skorer isim 20,5 sayı ortalamasıyla oynayan Vasilije Micic olurken onu 18 sayıyla Sammy Mejia takip etti.

Bursa temsilcisinde Sammy Mejia 7 ortalamayla takımın ribaund lideri olurken, Barış Ermiş de 3,5 asist ortalamasıyla takımın hücumdaki en önemli silahlarından biri konumunda.

Demir İnşaat Büyükçekmece

Ligde ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Demir İnşaat Büyükçekmece iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak rakipler için zorlu bir deplasman haline geliyor. Ligi ilk haftasında sahasında Trabzonspor Medical Park'ı üstün bir oyunla 97-69 yenen İstanbul ekibi, geçen hafta da deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Best Balıkesir'i çekişmeli geçen maçta 80-77 mağlup ederek ikide iki yaptı. FIBA Euro Cup'ta Türkiye'yi temsil eden mavi-beyazlı ekip, ilk maçında Kosova temsilcisi KB Sigal Prishtina'yı 100-58 gibi farklı skorla mağlup etti. Demir İnşaat Büyükçekmece'de iki hafta sonunda 24 sayı ortalamasıyla ligin sayı kralı konumunda bulunan Kenneth Hayes takımın en etkili silahı. Son üç sezondur takımın kadrosunda yer alan ve lige çıkarken de en önemli isimlerinden biri olan Osiris Eldridge de 11,5 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağlıyor.

İstanbul temsilcisinin ilk senesinde de kadrosunda bulunan Kahiem Seawright 7,5 ribaund ortalamasıyla bu alanda takımın lideri konumunda. Bu sezon takıma dahil olan Clevin Hannah yakaladığı 6 asist ortalamasıyla Hayes ve Eldridge'e hücumda destek veren en önemli isimlerin başında geliyor.

Mesut Alan



