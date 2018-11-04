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Tofaş Daçka'yı devirdi

Tofaş Daçka'yı devirdi
Tofaş Daçka'yı devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 5. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Tofaş’ı konuk etti. Bursa temsilcisi, deplasmanda 82-78 kazanmayı başardı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Tofaş'ı konuk etti. Bursa temsilcisi, deplasmanda 82-78 kazanmayı başardı.

Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil
Darüşşafaka Tekfen: Kartal 3, Berk 4, Kidd 11, Doğuş 3, Oğuz 6, Peiners 8, Diebler 14, Evans 10, Eric 19
Başantrenör: Ahmet Çakı
Tofaş: Garrett 23, Yiğit 8, Mejia 16, Muhaymin 6, Withey 8, Weems 15, Kadji 4, Muhsin 2, Berkan
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 16-24 (Tofaş lehine)
Devre: 38-38
3. Periyot: 55-63 (Tofaş lehine) 

Bozhan Memiş 

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