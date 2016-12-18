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TOFAŞ farklı kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 104-77 mağlup etti.

TOFAŞ farklı kazandı

18 Aralık 2016 00:25

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye TOFAŞ, Barış, Mejia, Crocker, Copeland ve Ivanov beşiyle başladı. Bugün sabah saatlerinde hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Karşılaşmaya 7-2’lik başlangıç yapan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, 5. dakikayı da 13-9 önde geçti. Bu dakikadan sonra 8-0’lık seri bulan TOFAŞ 7. dakikayı 17-13 üstün geçti. Kalan bölümde Ankara ekibi üstünlüğü yeniden ele geçirdi ve periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan mavi-beyazlılar, Vasilije Micic ile 14-7’lik seriyle 15. dakikayı 34-29 önde geçti. Rakibi karşısında farkı kalan bölümde daha da açan TOFAŞ soyunma odasına 50-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ üstü üste bulduğu sayılarla farkı giderek açtı ve 28. dakikada 18-8’lik seriyle farkı 20’ye çıkararak, kalan bölümde farkı bir sayı daha arttırdı ve final periyoduna 73-52 üstünlükle girdi

Dördüncü çeyrekte genç oyuncular Yiğit Arslan, Kadir Bayram ve Muhsin Yaşar’dan da skor katkısı alan TOFAŞ 37. dakikada skoru 96-67 yaptı. Kalan bölümde skoru koruyan Mavi Beyazlılar sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 104-77 yenerek ligdeki galibiyet sayısını 4’e yükseltti.

Mavi-beyazlılara galibiyeti getiren isimler Tony Crocker 17 sayı-6 ribaund-6 asist, Sammy Mejia 17 sayı, Vasilije Micic 15 sayı-6 ribaund-2 asist, Kaloyan Ivanov 14 sayı-4 ribaun-4 asist, Caner Topaloğlu 10 sayı, Barış Ermiş 5 sayı-5 ribaund-10 asist, Chris Copeland 7 sayı-3 ribaund-2 asist, Kaya Peker 6 sayı-2 ribaund- Kadir Bayram 6 sayı-2 asist, Yiğit Arslan 5 sayı ve Muhsin Yaşar 2 sayı.

TOFAŞ ligin 12. haftasında 25 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Muratbey Uşak’a konuk olacak.


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