TOFAŞ, Galatasaray’a konuk oluyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 24. hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank’a konuk oluyor. Ligde geçen hafta Gaziantep Basketbol’u uzatmada mağlup ederek normal sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala play-off’u garantileyen Bursa temsilcisi, sarı-kırmızılı rakibini de yenerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlarken, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Müsabakayı Ersan Ergüler, Ali Şakacı, Mehmet Şahin hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray ile 74. randevu

TOFAŞ ile Galatasaray Odeabank, yarın lig tarihinde 74. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 74 maçta 32 kez gülen taraf olan mavi-yeşilliler, İstanbul temsilcisine 41 maçta mağlup olurken, Bursa ekibi sarı-kırmızılılar ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 97-90 kazanmayı başarmıştı.