Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında TOFAŞ, yarın saat 16.00’da TOFAŞ Spor Salonu’nda Galatasaray Odeabank’ı konuk edecek. Lig Direktörlüğü tarafından haftanın maçı seçilen zorlu mücadelede Aytuğ Ekti, Semih Vural ve Önder Yılmaz hakem üçlüsü düdük çalacak.

71. randevu

İki ekip yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte lig tarihinde 71 kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 70 mücadelede TOFAŞ, 31 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım en son 2014-2015 sezonunda karşı karşıya gelirken, ligin ilk yarısında 11. haftada Abdi İpekçi Arena’da oynanan maçı mavi-beyazlılar 98-87 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Bursa’da oynanan maçta ise bu kez kazanan taraf 93-73’le İstanbul temsilcisi oldu. İki takım sezon öncesinde İtalya’da Bormio kampında karşı karşıya gelirken mavi-beyazlılar, rakibini geriden gelerek 76-72 mağlup etmişti. Bursa temsilcisinde Micic 16, Hamilton 14, Roberts 10 sayı ile mücadele etmişti.

İlk hafta maçları

Ligin ilk haftasında deplasmanda Darüşşafaka Doğuş’a konuk olan TOFAŞ, İstanbul’da oynanan maçta rakibine 83-75 mağlup olurken Vasilije Micic 21 sayı ile takımına katkıda bulunmuştu. Konuk Galatasaray Odeabank ise geçen hafta İstanbul’da seyircisiz oynanan maçta ligin yeni ekiplerinden Best Balıkesir’i 81-72 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Austin Daye, Sinan Güler ve Alex Tuys 13’er sayıyla oynadı.