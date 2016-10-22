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TOFAŞ ilk galibiyetini deplasmanda aldı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 93-70 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

TOFAŞ ilk galibiyetini deplasmanda aldı

22 Ekim 2016 21:14

Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye TOFAŞ, Barış, Micic, Mejia, Ivanov ve Rıberts beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk basketi Demir İnşaat Büyükçekmece’den gelirken İstanbul ekibi 5. dakikayı 10-9 önde geçti. Kalan bölümde Barış Ermiş’le etkili olan TOFAŞ ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Bursa temsilcisi oldu. Barış Ermiş ve Sammy Mejia ile üst üste sayılar bulan TOFAŞ 12-4’lük seriyle 5. dakikada farkı 10’a çıkardı. (24-24) Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğünü kuran Bursa temsilcisi Micic’den de skor katkısı alınca devrenin son iki dakikasında skoru 44-26’ya getirdi. Kalan bölümde Demir İnşaat Büyükçekmece Ceyhun Altay’la farkı azalttı ve soyunma odasına TOFAŞ’ın 47-33’lük üstünlüğüyle girildi.

ÜÇ VE DÖRDÜNCÜ ÇEYREKLER

Üçüncü çeyreğe top kayıplarıyla başlayan TOFAŞ ilk hücumda potasında gördüğü basketle fark 12’ye indi. (47-35) Bu dakikadan sonra Mejia ve Ümit’le iki üç sayılık basket bulan Bursa temsilcisi 23.46’da skoru 53-35 yaptı. Demir İnşaat Büyükçekmece hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada skoru 57-47’ye getirdi. Kalan bölümde TOFAŞ Ümit’in basketleriyle 9-3’lük seriyle buldu ve periyoduna 66-50 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe basketlerle başlayan Bursa temsilcisi 32. dakikada Barış’ın üç sayılık basketiyle farkı 21’e çıkardı. (51-72) TOFAŞ bu dakikadan itibaren çok rahat bir oyun ortaya koyarken 35. dakikada farkı 25 oldu. Maçın son iki dakikasına 88-60 önde giren TOFAŞ, sahadan galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ki ilk zaferine ulaştı.

Etiketler: Tofaş


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