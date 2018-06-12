TOFAŞ, play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe’ye konuk oluyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında TOFAŞ, yarın deplasmanda Fenerbahçe Doğuş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin saha avantajıyla başladığı seride ilk iki maçı 103-63 ve 86-78’lik skorlarla kaybeden Bursa temsilcisi, taraftarı önünde 91-88 kazanarak durumu 2-1’e getirse de dördüncü maçı 77-95 kaybederek seriyi eşitleme fırsatını kaçırdı. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride şansını devam ettirmek isteyen mavi-yeşilliler, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönüp seriyi bir kez daha Bursa’ya taşımaya çalışacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Keseratar, Emin Moğolkoç, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe ile 84. randevu

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, play-off final serisi beşinci maçıyla birlikte lig tarihinde 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 83 maçta 33 galibiyet alan Bursa ekibi, 50 maçta rakibine mağlup olurken; taraflar arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde sarı-lacivertliler Bursa’da 71-88, İstanbul’da ise 98-78 parkeden galibiyetle ayrıldı. 2017-2018 sezonunda Turkish Airlines Euroleague finalinde Real Madrid’e yenilerek ikinci olan Zeljko Obradovic idaresindeki Fenerbahçe Doğuş, normal sezon lideri olarak başladığı play-off’ta çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol’u 2-0, yarı finalde Banvit’i 3-0’la geçerek final bileti almıştı.

TOFAŞ seride 3-1 geride

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dört galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğun sahibi olacak. Fenerbahçe Doğuş’un ev sahibi avantajıyla başladığı seride ilk maçı 103-63, ikinci maçı 86-78 kaybederek 2-0 geriye düşen TOFAŞ Basketbol Takımı, Bursa’ya taşınan serinin üçüncü maçını 91-88 kazanarak durumu 2-1’e getirse de evindeki serinin dördüncü maçından ise 77-95 mağlup ayrılınca sarı-lacivertliler seride 3-1 üstünlüğü sağladı. Serinin beşinci maçı 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Gerekmesi halinde; altıncı maç 15 Haziran Cuma günü saat 21.00’de Bursa’da, yedinci maç ise 17 Haziran Pazar günü saat 19.00’da İstanbul’da yapılacak.

Mesut Alan